ETV Bharat / Videos

கோயில் வரிசையில் நின்ற பெண் பக்தர்கள் மோதல் - CLASH BETWEEN FEMALE DEVOTEES

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
திருச்செந்தூர் கோயிலில் வரிசையில் நின்ற பெண் பக்தர்களுக்குள் மோதல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 28, 2026 at 12:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தூத்துக்குடி: திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியசாமி கோயில் வளாகத்தில் வரிசையில் நின்ற பெண் பக்தர்களுக்குள் மோதல் ஏற்பட்ட வீடியோ வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடாக விளங்குகிறது தூத்துக்குடி மாவட்டத்திலுள்ள திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில். இது பிரசித்தி பெற்ற சுற்றுலா தலமாகவும் விளங்கி வரும் நிலையில் இங்கு தினம்தோறும் ஏராளமான பக்தர்கள் வருகை தருவார்கள். 

திருவிழா நாட்கள் மற்றும் விடுமுறை தினங்களில் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தந்து சாமி தரிசனம் மேற்கொள்வார்கள். மேலும், கோயிலில் பொது தரிசனம், நூறு ரூபாய் கட்டண தரிசனம் மற்றும் பொது மூத்த குடிமக்களுக்கான சிறப்பு தரிசன வரிசை என மூன்று வரிசைகளாக பிரிக்கப்பட்டு பக்தர்கள் கோயிலுக்குள் அனுமதிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள். 

இந்த நிலையில் நேற்று முன் தினம் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வருகை தந்த பக்தர்கள் கோயிலில் வரிசையில் நேற்று சாமி தரிசனம் செய்தனர். அப்போது பொது தரிசன வரிசையில் நின்ற பெண் பக்தர்களுக்குள் ஒருவர் ஒருவரை மாறி மாறி தாக்கி மோதல் ஏற்பட்டது. இதன் வீடியோ காட்சிகள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பு ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

தூத்துக்குடி: திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியசாமி கோயில் வளாகத்தில் வரிசையில் நின்ற பெண் பக்தர்களுக்குள் மோதல் ஏற்பட்ட வீடியோ வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடாக விளங்குகிறது தூத்துக்குடி மாவட்டத்திலுள்ள திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில். இது பிரசித்தி பெற்ற சுற்றுலா தலமாகவும் விளங்கி வரும் நிலையில் இங்கு தினம்தோறும் ஏராளமான பக்தர்கள் வருகை தருவார்கள். 

திருவிழா நாட்கள் மற்றும் விடுமுறை தினங்களில் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தந்து சாமி தரிசனம் மேற்கொள்வார்கள். மேலும், கோயிலில் பொது தரிசனம், நூறு ரூபாய் கட்டண தரிசனம் மற்றும் பொது மூத்த குடிமக்களுக்கான சிறப்பு தரிசன வரிசை என மூன்று வரிசைகளாக பிரிக்கப்பட்டு பக்தர்கள் கோயிலுக்குள் அனுமதிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள். 

இந்த நிலையில் நேற்று முன் தினம் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வருகை தந்த பக்தர்கள் கோயிலில் வரிசையில் நேற்று சாமி தரிசனம் செய்தனர். அப்போது பொது தரிசன வரிசையில் நின்ற பெண் பக்தர்களுக்குள் ஒருவர் ஒருவரை மாறி மாறி தாக்கி மோதல் ஏற்பட்டது. இதன் வீடியோ காட்சிகள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பு ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

For All Latest Updates

TAGGED:

THIRUCHENDUR SUBRAMANIYAM TEMPLE
THIRUCHENDUR DEVOTEES FIGHT
திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய கோயில்
CLASH BETWEEN FEMALE DEVOTEES

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

ஸ்ரீ செல்வ விநாயகர் கோயிலில் குடமுழுக்கு விழா

ஸ்ரீ செல்வ விநாயகர் கோயிலில் குடமுழுக்கு விழா

January 28, 2026 at 1:33 PM IST
வெறிநாய் கடித்து சினை ஆடு உள்ளிட்ட மூன்று ஆடுகள் பலி

வெறிநாய் கடித்து மூன்று ஆடுகள் பலி

January 28, 2026 at 12:59 PM IST
திருப்போரூர் முருகன் கோயிலில் அமைச்சர் சேகர்பாபு சாமி தரிசனம்

திருப்போரூர் கோயிலில் அமைச்சர் சேகர்பாபு சாமி தரிசனம்

January 27, 2026 at 3:43 PM IST
குட்டி உயிரிழந்தது கூட தெரியாமல் சுமந்து சென்ற தாய் குரங்கு

குட்டி இறந்தது கூட தெரியாமல் சுமந்து சென்ற தாய் குரங்கு

January 27, 2026 at 3:35 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.