கோயில் வரிசையில் நின்ற பெண் பக்தர்கள் மோதல் - CLASH BETWEEN FEMALE DEVOTEES
Published : January 28, 2026 at 12:56 PM IST
தூத்துக்குடி: திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியசாமி கோயில் வளாகத்தில் வரிசையில் நின்ற பெண் பக்தர்களுக்குள் மோதல் ஏற்பட்ட வீடியோ வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடாக விளங்குகிறது தூத்துக்குடி மாவட்டத்திலுள்ள திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில். இது பிரசித்தி பெற்ற சுற்றுலா தலமாகவும் விளங்கி வரும் நிலையில் இங்கு தினம்தோறும் ஏராளமான பக்தர்கள் வருகை தருவார்கள்.
திருவிழா நாட்கள் மற்றும் விடுமுறை தினங்களில் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தந்து சாமி தரிசனம் மேற்கொள்வார்கள். மேலும், கோயிலில் பொது தரிசனம், நூறு ரூபாய் கட்டண தரிசனம் மற்றும் பொது மூத்த குடிமக்களுக்கான சிறப்பு தரிசன வரிசை என மூன்று வரிசைகளாக பிரிக்கப்பட்டு பக்தர்கள் கோயிலுக்குள் அனுமதிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள்.
இந்த நிலையில் நேற்று முன் தினம் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வருகை தந்த பக்தர்கள் கோயிலில் வரிசையில் நேற்று சாமி தரிசனம் செய்தனர். அப்போது பொது தரிசன வரிசையில் நின்ற பெண் பக்தர்களுக்குள் ஒருவர் ஒருவரை மாறி மாறி தாக்கி மோதல் ஏற்பட்டது. இதன் வீடியோ காட்சிகள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பு ஏற்படுத்தியுள்ளது.
