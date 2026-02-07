ETV Bharat / Videos

கல்லூரி வெள்ளி விழாவில் பங்கேற்ற நடிகர் அட்டக்கத்தி தினேஷ் - ACTOR ATTAKATHI DHINESH

அன்னை கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் வெள்ளி விழா (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 7, 2026 at 6:44 PM IST

தஞ்சாவூர்: அன்னை கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் வெள்ளி விழாவில் நடிகர் அட்டக்கத்தி தினேஷ் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்றார்.

கும்பகோணம் அருகே கோவிலாச்சேரியில் அமைந்துள்ள அன்னை கல்வி குழுமத்தின் அன்னை கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் வெள்ளி விழா இன்று நடைபெற்றது. விழாவிற்கு வந்திருந்த அனைவரையும் பள்ளி முதல்வர் மாணிக்க வாசுகி வரவேற்றார். தொடர்ந்து விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக நடிகர் அட்டக்கத்தி தினேஷ் பங்கேற்றார்.

இவ்விழாவில், கல்வி குழுமத்தின் வெள்ளி விழா ஆண்டை நினைவு கூறும் வகையில், சிறப்பு அஞ்சல் உறையை அஞ்சல்துறை கண்காணிப்பாளர் கஜேந்திரன் வெளியிட்டார்.

தொடர்ந்து நடிகர் அட்டக்கத்தி தினேஷ், மாணவர்களின் பலத்த ஆரவாரத்திற்கு இடையே மேடைக்கு வருகை தந்தார். மேலும், கல்லூரி சார்பில் அவருக்கு பொன்னாடை அணிவிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து கலை நிகழ்ச்சிகள், நாட்டுப்புற நடனங்கள், யோகா மற்றும் தற்காப்பு கலைப் பயிற்சிகள் மேடையில் அரங்கேற்றப்பட்டது. இதை அங்கு கூடியிருந்த ஆயிரக்கணக்கான கல்லூரி மாணவ மாணவியர்கள் உற்சாகமாக கண்டுகளித்தனர். நடிகர் அட்டக்கத்தி தினேஷ் மாணவர்கள் முன்பு சிறிது நேரம் உரையாற்றினார்.

