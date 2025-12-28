தந்தையின் உடலை மருத்துவ ஆய்வுக்கு ஒப்படைத்த பிள்ளைகள் - BODY FOR MEDICAL EXAMINATION
Published : December 28, 2025 at 3:25 PM IST
செங்கல்பட்டு: தந்தையின் உடலை மருத்துவ ஆய்வுக்கு ஒப்படைத்த பிள்ளைகளின் நெகிழ்ச்சி சம்பவம் வியப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம் சோத்துப்பாக்கம் திரு.வி.க நகரில் வசித்து வந்தவர் ராஜசேகரன் (93). வயது முதிர்வு காரணமாக உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்ட அவரை, வாரிசுகள் அனைவரும் அன்புடன் அரவணைத்து மருத்துவமனையில் வைத்து கவனித்து வந்தனர். இருப்பினும், சிகிச்சை பலனின்றி கடந்த வெள்ளிக்கிழமை (டிச27) ராஜசேகரன் காலமானார்.
தந்தை மறைந்தாலும் அவரது அறிவும் உடலும் இந்த சமூகத்திற்கு பயன்பட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் உடலை தகனம் செய்யாமல், மருத்துவ மாணவர்களின் ஆய்வுக்காக வழங்க முடிவெடுத்தனர்.பிள்ளைகளின் இந்த உயர்ந்த நோக்கம், ஊர் மக்களின் வியப்பை ஈர்த்தது.
அதன்படி இன்று (டிச28), செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவக் கல்லூரி உடற்கூற்று இயல்துறை இணைப் பேராசிரியர்கள் செந்தில்குமார், விண்ணரசி ஆகியோரிடம், ராஜசேகரனின் உடல் முறைப்படி ஒப்படைக்கப்பட்டது. கண்ணீர் மல்க தங்கள் தந்தையை அவர்கள் வழி அனுப்பி வைத்தனர். கல்விப் பணிக்காக தந்தையின் உடலை தானம் வழங்கிய நிகழ்வு அப்பகுதியில் பெரும் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மண்ணுக்குப் போகும் உடலை, மருத்துவக் கல்விக்கு தந்தால், அது அழியாத புகழைத் தேடித்தரும்" என்பதை செயலில் காட்டியுள்ளனர் பெரியவர் ராஜசேகரனின் வாரிசுகள்.
