கரூர் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் விஜய் உரை - CM VIJAY SPEECH AT KARUR
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Published : July 10, 2026 at 11:51 AM IST
கரூர்: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் அரசு முறை பயணமாக இன்று கரூர் சென்றிருக்கிறார். அங்கு காலை முதல் மாலை வரை நடைபெறவுள்ள பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்று வருகிறார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகம் தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பிறகு முதன்முறையாக முதலமைச்சர் விஜய் இன்று கரூருக்கு சென்றுள்ளார். கரூர் - சேலம் சாலையில் உள்ள தனியார் கல்லூரி மைதானத்தில் நடைபெறுகிற மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்தில் பங்கேற்று உரையாற்றுகிறார். 5000 பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ள இந்த கூட்டத்தில் அதிமுகவினர் பலர் தவெகவில் இணையவுள்ளனர். இந்நிகழ்ச்சியைத் தொடர்ந்து பிற்பகல் 3 மணியளவில் கரூர் - சேலம் புறவழிச்சாலையில் இருந்து கோவை சாலை, பழைய பேருந்து நிலைய ரவுண்டானா, உழவர் சந்தை, திருமாநிலையூர் வழியாக சுங்கச்சாவடி, தான்தோன்றிமலை ஆகிய பகுதிகள் வழியாக கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் செல்கிறார். அங்கு, 2025 செப்டம்பர் 27 அன்று ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தோரின் குடும்பத்தை சேர்ந்த 32 பேருக்கு பல்வேறு அரசு துறைகளில் பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கவுள்ளார்.
அதன் பின்னர், கிருஷ்ணராயபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியம், மனவாசி ஊராட்சியில் ரூ. 1700 கோடி மதிப்பீட்டில் தோல் அல்லாத (Non-Leather) காலணிகளை உற்பத்தி செய்யும் Evervan Kothari Footwear Private Limited என்ற புதிய தனியார் தொழிற்சாலைக்கு முதலமைச்சர் அடிக்கல் நாட்டுகிறார். முதலமைச்சரின் வருகையையொட்டி, கரூரில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, தமிழ்நாடு பேரிடர் மீட்புப்படையைச் சேர்ந்த 78 பேர் கரூரில் முகாமிட்டுள்ளனர். இது தவிர கரூர், புதுக்கோட்டை, திருச்சி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த காவல்துறையினர் சுமார் 6,000 பேர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். கரூரில் சுமார் பத்து கிலோ மீட்டர் தொலைவிற்கு சாலையின் இருபுறமும் தற்காலிக தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
கரூர்: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் அரசு முறை பயணமாக இன்று கரூர் சென்றிருக்கிறார். அங்கு காலை முதல் மாலை வரை நடைபெறவுள்ள பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்று வருகிறார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகம் தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பிறகு முதன்முறையாக முதலமைச்சர் விஜய் இன்று கரூருக்கு சென்றுள்ளார். கரூர் - சேலம் சாலையில் உள்ள தனியார் கல்லூரி மைதானத்தில் நடைபெறுகிற மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்தில் பங்கேற்று உரையாற்றுகிறார். 5000 பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ள இந்த கூட்டத்தில் அதிமுகவினர் பலர் தவெகவில் இணையவுள்ளனர். இந்நிகழ்ச்சியைத் தொடர்ந்து பிற்பகல் 3 மணியளவில் கரூர் - சேலம் புறவழிச்சாலையில் இருந்து கோவை சாலை, பழைய பேருந்து நிலைய ரவுண்டானா, உழவர் சந்தை, திருமாநிலையூர் வழியாக சுங்கச்சாவடி, தான்தோன்றிமலை ஆகிய பகுதிகள் வழியாக கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் செல்கிறார். அங்கு, 2025 செப்டம்பர் 27 அன்று ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தோரின் குடும்பத்தை சேர்ந்த 32 பேருக்கு பல்வேறு அரசு துறைகளில் பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கவுள்ளார்.
அதன் பின்னர், கிருஷ்ணராயபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியம், மனவாசி ஊராட்சியில் ரூ. 1700 கோடி மதிப்பீட்டில் தோல் அல்லாத (Non-Leather) காலணிகளை உற்பத்தி செய்யும் Evervan Kothari Footwear Private Limited என்ற புதிய தனியார் தொழிற்சாலைக்கு முதலமைச்சர் அடிக்கல் நாட்டுகிறார். முதலமைச்சரின் வருகையையொட்டி, கரூரில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, தமிழ்நாடு பேரிடர் மீட்புப்படையைச் சேர்ந்த 78 பேர் கரூரில் முகாமிட்டுள்ளனர். இது தவிர கரூர், புதுக்கோட்டை, திருச்சி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த காவல்துறையினர் சுமார் 6,000 பேர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். கரூரில் சுமார் பத்து கிலோ மீட்டர் தொலைவிற்கு சாலையின் இருபுறமும் தற்காலிக தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.