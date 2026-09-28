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மதுரையில் முதல்வர் விஜய்: ‘தாய்மாமன் தங்க மோதிர’ திட்டம் உள்ளிட்ட திட்டங்களை தொடங்கி வைக்கிறார்

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மதுரையில் முதல்வர் விஜய்க்கு உற்சாக வரவேற்பு (TN DIPR)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 28, 2026 at 11:01 AM IST

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மதுரை: தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் உள்பட பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதற்காக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் இன்று மதுரைக்கு சென்றுள்ளார். சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் இன்று காலை 10:30 மணியளவில் மதுரை விமான நிலையத்துக்கு வருகை புரிந்தார். அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கும் வகையில் மதுரை விமான நிலையம், அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை, காந்தி அருங்காட்சியகம் மற்றும் மீனாட்சி அம்மன் கோயில் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தவெக சார்பில் சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இன்று நண்பகல் 12.30 மணியளவில் மதுரை ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனையில் நடைபெறும் அரசு விழாவில் 'தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்' திட்டத்தை முதலமைச்சர் விஜய் தொடங்கி வைக்கிறார். அத்துடன், குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரத்தையும் அணிவிக்கவுள்ளார். அதனைத் தொடர்ந்து ஆழ்வார்புரம், ஆட்சியர் அலுவலக சாலையில் உள்ள காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகத்தை மதியம் 1.00 மணியளவில் திறந்து வைக்கிறார். 

அதைத் தொடர்ந்து, திருக்கோயிலுக்கு செல்லும் முதலமைச்சர் விஜய், மீனாட்சி அம்மனை வழிபாடு செய்கிறார். பின்னர், திருக்கோயிலைச் சுற்றிப் பார்க்கிறார். தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யின் வருகையை முன்னிட்டு மதுரை மாநகரில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சுமார் 4000 போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

மதுரை: தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் உள்பட பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதற்காக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் இன்று மதுரைக்கு சென்றுள்ளார். சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் இன்று காலை 10:30 மணியளவில் மதுரை விமான நிலையத்துக்கு வருகை புரிந்தார். அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கும் வகையில் மதுரை விமான நிலையம், அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை, காந்தி அருங்காட்சியகம் மற்றும் மீனாட்சி அம்மன் கோயில் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தவெக சார்பில் சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இன்று நண்பகல் 12.30 மணியளவில் மதுரை ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனையில் நடைபெறும் அரசு விழாவில் 'தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்' திட்டத்தை முதலமைச்சர் விஜய் தொடங்கி வைக்கிறார். அத்துடன், குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரத்தையும் அணிவிக்கவுள்ளார். அதனைத் தொடர்ந்து ஆழ்வார்புரம், ஆட்சியர் அலுவலக சாலையில் உள்ள காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகத்தை மதியம் 1.00 மணியளவில் திறந்து வைக்கிறார். 

அதைத் தொடர்ந்து, திருக்கோயிலுக்கு செல்லும் முதலமைச்சர் விஜய், மீனாட்சி அம்மனை வழிபாடு செய்கிறார். பின்னர், திருக்கோயிலைச் சுற்றிப் பார்க்கிறார். தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யின் வருகையை முன்னிட்டு மதுரை மாநகரில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சுமார் 4000 போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

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TAGGED:

CM CIJAY MADURAI VISIT
THAIMAMAN THANGA MOTHIRAM SCHEME
முதல்வர் விஜய்
தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டம்
VIJAY IN MADURAI

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