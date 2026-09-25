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மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல்: தவெக வேட்பாளரை ஆதரித்து முதல்வர் விஜய் பரப்புரை

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கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 25, 2026 at 2:23 PM IST

|

Updated : September 25, 2026 at 4:07 PM IST

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செங்கல்பட்டு: இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ள மதுராந்தகத்தில் தவெக வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேலை ஆதரித்து முதலமைச்சர் விஜய் இன்று (செப்.25) பரப்புரை மேற்கொள்கிறார்.  

தமிழ்நாட்டில் மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் ஆகிய இரண்டு சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வரும் அக்.06ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதனையடுத்து, இரண்டு தொகுதிகளிலும் தீவிர பரப்புரையை அனைத்து கட்சியினரும் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.  

இத்தொகுதியில் தவெக சார்பில் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ மரகதம் குமரவேல் போட்டியிடுகிறார். இவர் இத்தொகுதியில் ஏற்கனவே அதிமுக சார்பாக போட்டியிட்டு வெற்றிப் பெற்று, பின்னர் எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்து தவெகவில் இணைந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

இந்நிலையில், தவெக வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேலை ஆதரித்து முதலமைச்சர் விஜய் இன்று (செப்.25) மதுராந்தகத்தில் பரப்புரை மேற்கொள்கிறார். அதற்காக செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகத்தில் தொகுதியில் சாலை வளமாக வருகை தரும் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு அத்தொகுதி மக்கள் உற்சாகத்துடன் வரவேற்பு அளித்தனர். இதனையடுத்து, அத்தொகுதி மக்களிடம் உரையாற்றுகிறார். 

இத்தொகுதியில் திமுக சார்பில் முன்னாள் எம்எல்ஏ பரந்தாமன், அதிமுக சார்பில் முன்னாள் எம்எல்ஏ கணிதா சம்பத், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ஜானகி ராமன், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் சுகந்தி ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர். இவர்களுடன் சுயேச்சை வேட்பாளர்கள் 22 பேர் என மொத்தம் 27 பேர் போட்டியிடுகின்றனர்.

செங்கல்பட்டு: இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ள மதுராந்தகத்தில் தவெக வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேலை ஆதரித்து முதலமைச்சர் விஜய் இன்று (செப்.25) பரப்புரை மேற்கொள்கிறார்.  

தமிழ்நாட்டில் மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் ஆகிய இரண்டு சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வரும் அக்.06ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதனையடுத்து, இரண்டு தொகுதிகளிலும் தீவிர பரப்புரையை அனைத்து கட்சியினரும் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.  

இத்தொகுதியில் தவெக சார்பில் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ மரகதம் குமரவேல் போட்டியிடுகிறார். இவர் இத்தொகுதியில் ஏற்கனவே அதிமுக சார்பாக போட்டியிட்டு வெற்றிப் பெற்று, பின்னர் எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்து தவெகவில் இணைந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

இந்நிலையில், தவெக வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேலை ஆதரித்து முதலமைச்சர் விஜய் இன்று (செப்.25) மதுராந்தகத்தில் பரப்புரை மேற்கொள்கிறார். அதற்காக செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகத்தில் தொகுதியில் சாலை வளமாக வருகை தரும் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு அத்தொகுதி மக்கள் உற்சாகத்துடன் வரவேற்பு அளித்தனர். இதனையடுத்து, அத்தொகுதி மக்களிடம் உரையாற்றுகிறார். 

இத்தொகுதியில் திமுக சார்பில் முன்னாள் எம்எல்ஏ பரந்தாமன், அதிமுக சார்பில் முன்னாள் எம்எல்ஏ கணிதா சம்பத், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ஜானகி ராமன், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் சுகந்தி ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர். இவர்களுடன் சுயேச்சை வேட்பாளர்கள் 22 பேர் என மொத்தம் 27 பேர் போட்டியிடுகின்றனர்.

Last Updated : September 25, 2026 at 4:07 PM IST

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CM VIJAY CMPAIGN LIVE
MADURANTHAKAM BYE ELECTION 2026
மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல்
முதல்வர் விஜய் மதுராந்தகம் பரப்புரை
CM VIJAY AT MADURANTHAKAM LIVE

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