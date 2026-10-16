ராட்சத மோட்டார்களுடன் 35 டிராக்டர்கள் ரெடி - வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ளத் தயாராகும் சென்னை!
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Published : October 16, 2026 at 11:13 AM IST
சென்னை: அம்பத்தூரில் மழைநீரை வெளியேற்ற 35 டிராக்டர்கள் தயார் நிலையில் உள்ளது என சென்னை மாநகராட்சி தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில், சென்னை அம்பத்தூர் பகுதியில் தேங்கும் மழைநீரை உடனடியாக வெளியேற்ற அதிக திறன் கொண்ட மின் மோட்டார்கள் பொருத்தப்பட்ட 35 டிராக்டர்கள் களமிறக்கப்பட்டு தயார் நிலையில் உள்ளது. அம்பத்தூர், கொரட்டூர், மேனாம்பேடு அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் கன மழையால் சாலைகள் மற்றும் தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்குவதைத் தடுக்கச் சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
இதன் முக்கியப் பகுதியாக, அம்பத்தூர் தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் மழைநீரை உடனடியாக வெளியேற்ற விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இருந்து ராட்சத பம்ப் பொருத்திய 35 டிராக்டர் வண்டிகள் தற்போது களமிறக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த டிராக்டர்களில் பொருத்தப்பட்டுள்ள அதிக திறன் கொண்ட மின் மோட்டார்கள் மூலம், ஒரு மணி நேரத்திற்குப் பல ஆயிரம் லிட்டர் வரையிலான மழைநீரை உறிஞ்சி வெளியேற்ற முடியும்.
இந்த இயந்திரங்கள் மூலம், குடியிருப்புகள் மற்றும் முக்கியச் சாலைகளில் மழைநீர் தேங்காமல் உடனடியாக அகற்றப்பட்டுப் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்காத வகையில் துரித நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக மாநகராட்சி தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை: அம்பத்தூரில் மழைநீரை வெளியேற்ற 35 டிராக்டர்கள் தயார் நிலையில் உள்ளது என சென்னை மாநகராட்சி தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில், சென்னை அம்பத்தூர் பகுதியில் தேங்கும் மழைநீரை உடனடியாக வெளியேற்ற அதிக திறன் கொண்ட மின் மோட்டார்கள் பொருத்தப்பட்ட 35 டிராக்டர்கள் களமிறக்கப்பட்டு தயார் நிலையில் உள்ளது. அம்பத்தூர், கொரட்டூர், மேனாம்பேடு அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் கன மழையால் சாலைகள் மற்றும் தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்குவதைத் தடுக்கச் சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
இதன் முக்கியப் பகுதியாக, அம்பத்தூர் தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் மழைநீரை உடனடியாக வெளியேற்ற விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இருந்து ராட்சத பம்ப் பொருத்திய 35 டிராக்டர் வண்டிகள் தற்போது களமிறக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த டிராக்டர்களில் பொருத்தப்பட்டுள்ள அதிக திறன் கொண்ட மின் மோட்டார்கள் மூலம், ஒரு மணி நேரத்திற்குப் பல ஆயிரம் லிட்டர் வரையிலான மழைநீரை உறிஞ்சி வெளியேற்ற முடியும்.
இந்த இயந்திரங்கள் மூலம், குடியிருப்புகள் மற்றும் முக்கியச் சாலைகளில் மழைநீர் தேங்காமல் உடனடியாக அகற்றப்பட்டுப் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்காத வகையில் துரித நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக மாநகராட்சி தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.