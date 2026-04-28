ETV Bharat / Videos

தஞ்சை பெரிய கோயிலில் சித்திரைத் திருவிழா தேரோட்டம் - THANJAVUR BIG TEMPLE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
தஞ்சை பெரிய கோயிலில் சித்திரைத் திருவிழா தேரோட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 28, 2026 at 6:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தஞ்சாவூர்: உலக பிரசித்தி பெற்ற தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலில் சித்திரை திருவிழா தேரோட்டம் வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது.

தஞ்சை பெரிய கோயில் என்று அழைக்கப்படும் அருள்மிகு பெரியநாயகி அம்மன் உடனுறை பெருவுடையார் ஆலயம் உலகப் பிரசித்தி பெற்று விளங்குகிறது. இக்கோயிலில் ஆண்டுதோறும் சித்திரை திருவிழா வெகு விமரிசியாக நடைபெறும். 18 நாட்கள் நடைபெறும் இவ்விழா கடந்த 13 ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது.

அதைத் தொடர்ந்து தினமும் மாலை சுவாமி பல்வேறு வாகனங்களில் சுவாமி புஷ்ப அலங்காரங்களில் வீதி உலா நடைபெற்று வருகிறது. அதேபோல் இந்த ஆண்டு சித்திரை திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான தேரோட்டம் நேற்று நடைபெற்று தேரடிக்கு வந்து தேர் நிலைக்கு நின்றது . இதையடுத்து மாலை முதல் இரவு வரை உள்ளூர் பொதுமக்கள் மட்டுமின்றி வெளியூர்களிலிருந்தும் வந்திருந்த ஆயிரக்கணக்கானோர் தஞ்சை பெரிய கோயிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்துவிட்டு தேரடியில் நிலை கொண்டு மின்னொளியில் மின்னிய தேரை கண்டு ரசித்தனர்.

மேலும் தேரடியில் நடைபெற்ற பரதநாட்டிய கலை நிகழ்ச்சி மற்றும் ராதா, யசோதா என்ற சுட்டி குழந்தைகளின் பாட்டு கச்சேரி ஆகியவற்றையும் பொதுமக்கள் கண்டு ரசித்தனர். முன்னாள் மேயர் சாவித்திரி கோபால் விழாவில் கலந்து கொண்டு நினைவுப் பரிசுகளை வழங்கினார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

THANJAVUR BIG TEMPLE
THANJAI CHITHIRAI FESTIVAL
தஞ்சை பெரிய கோவில்
சித்திரைத் திருவிழா தேரோட்டம்
THANJAVUR BIG TEMPLE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.