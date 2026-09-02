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கோடையில் இருசக்கர வாகனத்தை திருடி சென்ற இளைஞர்களின் சிசிடிவி காட்சி வைரல்

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இருசக்கர வாகனத்தை திருடி சென்ற இளைஞர்களின் சிசிடிவி காட்சி வைரல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 2, 2026 at 10:06 AM IST

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திண்டுக்கல்: கொடைக்கானல் பெருமாள் மலை பகுதியில் விலை உயர்ந்த இருசக்கர வாகனத்தை திருடி சென்ற இரண்டு இளைஞர்களின் சிசிடிவி காட்சி வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் பெருமாள் மலை பகுதியில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு அதே பகுதியை சேர்ந்த மோகன் என்பவர் தனது விலை உயர்ந்த இரு சக்கர வாகனத்தை தனது வீட்டின் அருகில் நிறுத்தி வைத்துள்ளார். மறுநாள் காலை தனது இருசக்கர வாகனத்தை பார்த்தபோது வாகனம் காணாமல் போனதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார்.

மேலும், தனது இரு சக்கர வாகனத்தை அக்கம் பக்கம் தேடி பார்த்த நிலையில் வாகனம் கிடைக்காததால் இது குறித்து கொடைக்கானல் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். இந்த நிலையில், இருசக்கர வாகனத்தை திருடிய மர்ம நபர்களின் சிசிடிவி காட்சிகள் தற்போது வெளியாகி உள்ளன. இதில் பெருமாள் மலை பகுதியில் திருடிய இரு சக்கர வாகனத்தை இரண்டு பேர் திருடி சென்று அருகே உள்ள அடுக்கம் சாலை வழியில் நிறுத்திவிட்டு, இரவு நேரத்தில் இருசக்கர வாகனத்தை தள்ளிக்கொண்டே வத்தலக்குண்டு பிரதான சாலையில் இரு சக்கர வாகனத்தை எடுத்து சென்றுள்ளனர்.

இதன் சிசிடிவி காட்சிகள் தற்போது வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த மூன்று மாதங்களாக இருசக்கர மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனம்  சாலையோர கடைகளில் திருடப்படுவது அதிகரித்து வரும் நிலையில் காவல்துறையினர் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

திண்டுக்கல்: கொடைக்கானல் பெருமாள் மலை பகுதியில் விலை உயர்ந்த இருசக்கர வாகனத்தை திருடி சென்ற இரண்டு இளைஞர்களின் சிசிடிவி காட்சி வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் பெருமாள் மலை பகுதியில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு அதே பகுதியை சேர்ந்த மோகன் என்பவர் தனது விலை உயர்ந்த இரு சக்கர வாகனத்தை தனது வீட்டின் அருகில் நிறுத்தி வைத்துள்ளார். மறுநாள் காலை தனது இருசக்கர வாகனத்தை பார்த்தபோது வாகனம் காணாமல் போனதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார்.

மேலும், தனது இரு சக்கர வாகனத்தை அக்கம் பக்கம் தேடி பார்த்த நிலையில் வாகனம் கிடைக்காததால் இது குறித்து கொடைக்கானல் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். இந்த நிலையில், இருசக்கர வாகனத்தை திருடிய மர்ம நபர்களின் சிசிடிவி காட்சிகள் தற்போது வெளியாகி உள்ளன. இதில் பெருமாள் மலை பகுதியில் திருடிய இரு சக்கர வாகனத்தை இரண்டு பேர் திருடி சென்று அருகே உள்ள அடுக்கம் சாலை வழியில் நிறுத்திவிட்டு, இரவு நேரத்தில் இருசக்கர வாகனத்தை தள்ளிக்கொண்டே வத்தலக்குண்டு பிரதான சாலையில் இரு சக்கர வாகனத்தை எடுத்து சென்றுள்ளனர்.

இதன் சிசிடிவி காட்சிகள் தற்போது வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த மூன்று மாதங்களாக இருசக்கர மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனம்  சாலையோர கடைகளில் திருடப்படுவது அதிகரித்து வரும் நிலையில் காவல்துறையினர் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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TAGGED:

STEALING A TWO WHEELER
KODAI TWOWHEELER STEALING
இருசக்கர வாகனத்தை திருட்டு
KODAIKANAL
STEALING A TWO WHEELER CCTV

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