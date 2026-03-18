திருடிய வாகனத்தில் பெட்ரோல் இல்லை - வேறு வாகனத்தை திருடிய நபர் கைது - MAN STEALING A TWO WHEELER

இருசக்கர வாகனம் திருடப்படும் சிசிடிவி காட்சிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 18, 2026 at 1:00 PM IST

மயிலாடுதுறை: இரவு நேரத்தில் மர்ம நபர் அடுக்குமாடி குடியிருப்புக்குள் சென்று இருசக்கர வாகனத்தை திருடிய சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மயிலாடுதுறை கண்ணாரத் தெருவில் கஸ்தூரி அப்பார்ட்மெண்ட் என்ற குடியிருப்பு உள்ளது. இங்கு தினேஷ் என்ற எலக்ட்ரீஷியன் தங்கியுள்ளார். இந்த அப்பார்ட்மெண்டில் கடந்த மாதம் 25 ஆம் தேதி நள்ளிரவு 3.30 மணிக்கு முகத்தை மறைத்தவாறு நுழைந்த மர்ம நபர் ஒருவர் அங்கு நிறுத்தப்பட்டிருந்த தினேஷd உறவினரின் இருசக்கர வாகனம் ஒன்றின் பூட்டை உடைத்து திருடிச் சென்றுள்ளார். ஆனால், அந்த இருசக்கர வாகனத்தில் பெட்ரோல் இல்லாததால் சில நிமிடங்களில் மீண்டும் அந்த இருசக்கர வாகனத்தை திரும்ப எடுத்து வந்து அங்கேயே நிறுத்திய மர்ம நபர், பெட்ரோல் அதிகமாக உள்ள தினேஷின் இருசக்கர வாகனத்தை திருடிச் சென்றுள்ளார்.

மறுநாள் காலை வெளியில் வந்து பார்த்த தினேஷ், தமது இருசக்கர வாகனம் திருடுபோயுள்ளதை அறிந்து அதிர்ச்சி அடைந்தார். இதைத்தொடர்ந்து அப்பார்ட்மெண்டில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி பதிவுகளுடன் தினேஷ் மயிலாடுதுறை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். இந்த சம்பவத்தின் சிசிடிவி பதிவுகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலானது. 

மயிலாடுதுறை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஸ்டாலின் உத்தரவின் பேரில் சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் நரசிம்மபாரதி தலைமையில் ஐந்து பேர் கொண்ட தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு சிசிடிவி கேமரா காட்சிகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டன. வாகனத்தை திருடிச்சென்ற மர்ம நபரின் புகைப்படத்தை வைத்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். அப்போது, புதுச்சேரி மாநிலம் காரைக்கால் மாவட்டம் எல்லைக்கார தெருவில் வசித்துவரும் வினோத்குமார் (24) என்பவர் திருட்டு சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்தது. உடனே மயிலாடுதுறை போலீசார் காரைக்கால் போலீசாருடன் சென்று வினோத்குமாரை கைது செய்தனர்.

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

லாரியும் பேருந்தும் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்து

லாரியும் பேருந்தும் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்து

March 18, 2026 at 11:20 AM IST
இரண்டு இருசக்கர வாகனம் மோதி விபத்து

நத்தம் அருகே இரண்டு இருசக்கர வாகனங்கள் மோதி விபத்து

March 18, 2026 at 9:00 AM IST
ஆர்ப்பாட்டத்தில் தமிழிசை சௌந்தரராஜனை பார்த்து கேள்வி எழுப்பிய மூதாட்டியால் பரபரப்பு

ஆர்ப்பாட்டத்தில் தமிழிசை சௌந்தரராஜனை பார்த்து கேள்வி எழுப்பிய மூதாட்டியால் பரபரப்பு

March 18, 2026 at 8:10 AM IST
யானையிடம் இருந்து உயிர் தப்பிய இளைஞர்

வீடியோ எடுக்க முயன்ற இளைஞரால் கடுப்பான காட்டு யானை

March 17, 2026 at 7:40 PM IST

