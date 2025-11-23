ETV Bharat / Videos

பைக் மீது உரசிய அதிவேகமாக வந்த லாரி - வெளியான அதிர்ச்சி சிசிடிவி! - LORRY HITS BIKE IN DINDIGUL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 23, 2025 at 2:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திண்டுக்கல்: இருசக்கர வாகனம் மீது லாரி உரசியதால் வாகனத்தில் சென்ற நபர் நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்த சிசிடிவி காட்சி வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம், நத்தம் நகர் பகுதியில் சாலையின் இரு புறங்களிலும் தொடர்ந்து வாகனங்கள் நிறுத்தப்படுவதால் அடிக்கடி விபத்து ஏற்படுவதாக மக்கள் குற்றச்சாட்டுகின்றனர். இந்த நிலையில், நத்தத்திலிருந்து திண்டுக்கல் செல்லும் சாலையில் மீனாட்சிபுரம் அருகே சாலையின் மையப் பகுதியில் மினி வேன் ஒன்று நின்று கொண்டிருந்தது.

அப்போது நத்தம் காமராஜ் நகரை சேர்ந்த செல்வகுமார் தனது இருசக்கர வாகனத்தில் திண்டுக்கல் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது அவருக்கு பின்னால் வந்த ராஜஸ்தான் மாநில பதிவெண் கொண்ட லாரி, வாகனத்தை முந்திச்செல்லும் போது, செல்வக்குமார் பைக் மற்றும் அவருக்கு பின்னால் வந்த மற்றொரு பைக் மீது உரசியது. இதில், செல்வகுமார் நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்து, லாரிக்கும் மினி வேனுக்கும் இடையே சிக்கிக் கொண்டார்.

இதில், அவர் அதிர்ஷ்டவசமாக சிறு காயங்களுடன் உயிர் தப்பிய நிலையில், அவரது இரு சக்கர வாகனம் கீழே விழுந்ததில் முற்றிலும் சேதமடைந்தது. தற்போது இதுகுறித்த சிசிடிவி காட்சி வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திண்டுக்கல்: இருசக்கர வாகனம் மீது லாரி உரசியதால் வாகனத்தில் சென்ற நபர் நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்த சிசிடிவி காட்சி வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம், நத்தம் நகர் பகுதியில் சாலையின் இரு புறங்களிலும் தொடர்ந்து வாகனங்கள் நிறுத்தப்படுவதால் அடிக்கடி விபத்து ஏற்படுவதாக மக்கள் குற்றச்சாட்டுகின்றனர். இந்த நிலையில், நத்தத்திலிருந்து திண்டுக்கல் செல்லும் சாலையில் மீனாட்சிபுரம் அருகே சாலையின் மையப் பகுதியில் மினி வேன் ஒன்று நின்று கொண்டிருந்தது.

அப்போது நத்தம் காமராஜ் நகரை சேர்ந்த செல்வகுமார் தனது இருசக்கர வாகனத்தில் திண்டுக்கல் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது அவருக்கு பின்னால் வந்த ராஜஸ்தான் மாநில பதிவெண் கொண்ட லாரி, வாகனத்தை முந்திச்செல்லும் போது, செல்வக்குமார் பைக் மற்றும் அவருக்கு பின்னால் வந்த மற்றொரு பைக் மீது உரசியது. இதில், செல்வகுமார் நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்து, லாரிக்கும் மினி வேனுக்கும் இடையே சிக்கிக் கொண்டார்.

இதில், அவர் அதிர்ஷ்டவசமாக சிறு காயங்களுடன் உயிர் தப்பிய நிலையில், அவரது இரு சக்கர வாகனம் கீழே விழுந்ததில் முற்றிலும் சேதமடைந்தது. தற்போது இதுகுறித்த சிசிடிவி காட்சி வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

For All Latest Updates

TAGGED:

LORRY HITS BIKE
பைக் மீது உரசிய லாரி
திண்டுக்கல் நத்தம்
நத்தம் காமராஜ் நகர்
LORRY HITS BIKE IN DINDIGUL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

மணிமுத்தாறு அருவி

வெளுத்து வாங்கும் மழை: மணிமுத்தாறு அருவியில் குளிக்க தடை!

November 24, 2025 at 4:12 PM IST
தண்ணீர் தேங்கிய நிலத்தில் இறங்கி அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்த விவசாயிகள்

கனமழை காரணமாக இடுப்பளவு நீரில் மூழ்கிய நெற்பயிர்கள் - விவசாயிகள் வேதனை!

November 24, 2025 at 3:59 PM IST
தஞ்சாவூர் மாவட்ட மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல தடை

கனமழை எதிரொலி: தஞ்சாவூர் மாவட்ட மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல தடை!

November 24, 2025 at 3:37 PM IST
தேசிய குழந்தைகள் தின விழிப்புணர்வு பேரணி

“Walk For Children” தேசிய குழந்தைகள் தின விழிப்புணர்வு பேரணி!

November 24, 2025 at 2:05 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

மிதியடிகளாக மாறும் 'தீட்டு' துணிகள்! தாமிரபரணியை தூய்மைப்படுத்தும் பெண்களின் அசத்தல் முயற்சி!

15 ஆண்டுகளில் 232 யானைகள் உயிரிழப்பு! வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுவது என்ன?

மலேசியா, சிங்கப்பூருக்கு பறக்கும் 'மெகா' நண்டுகள்! கலக்கும் மீனவ இளைஞர்!

ஹாக்கியில் அதிரடி காட்டும் கப்பலூர் அரசு கள்ளர் பள்ளி மாணவிகள்! மைதான வசதி எப்போது கிடைக்கும்?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.