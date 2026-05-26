தருமபுரி சந்தையில் ரூ.2 கோடிக்கு மாடுகள் விற்பனை - DHARMAPURI CATTLE MARKET

காரிமங்கலம் மாட்டுச்சந்தை (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 26, 2026 at 11:30 AM IST

தருமபுரி: காரிமங்கலம் சந்தையில் ஒரே நாளில் 2 கோடி ரூபாய்க்கு மாடுகள் விற்பனையான நிலையில், விவசாயிகள் ஆர்வத்துடன் வாங்கிச் சென்றனர். 

கிருஷ்ணகிரி பகுதியில் கடந்த இரு வாரங்களாக விட்டு விட்டு மழை பெய்து வருகிறது. இந்நிலையில் பருவமழை தொடங்கியதன் எதிரொலியாக மாடுகளுக்கு தேவையான தீவனங்கள் கிடைப்பதால், விவசாயிகள் மாடு வளர்ப்பில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். இதன் காரணமாக இன்று காரிமங்கலம் மாட்டுச் சந்தையில் ஏராளமான விவசாயிகள் மாடுகளை வாங்க வருகை தந்தனர். இச்சந்தைக்கு கிருஷ்ணகிரி, ஈரோடு, கோயம்புத்தூர், ஆந்திரா பகுதிகளைச் சார்ந்த வியாபாரிகள் மற்றும் கால்நடை வளர்ப்பவர்கள் மாடுகளை வாங்க வந்திருந்தனர். 

மேலும் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதியில் இருந்து விவசாயிகளும், மாடுகளை வாங்க குவிந்ததால் நேற்று விற்பனைக்கு வந்த மாடுகள் எண்ணிக்கை விட, மாடுகளை வாங்க வந்த பொதுமக்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்திருந்தது. வழக்கமாக ரூ.80,000-க்கு ஒரு மாடு விற்பனையாகும் நிலையில், நேற்று ஒரு லட்சத்து 10 ஆயிரம் முதல் ஒரு லட்சத்து 40 ஆயிரம் வரை மாடுகள் விற்பனையானது. 

அதே போல் கன்று ஈன்றும் பருவமுள்ள மாடுகள் விலை உயர்ந்து காணப்பட்டன. சிறிய ரக மாட்டு கண்ணுகுட்டிகளின் விலை குறைந்தும், மாடுகளின் விலை அதிகரித்து விற்பனையானது. நேற்று மட்டும் சுமார் இரண்டு கோடி ரூபாய்க்கு மாடுகள் விற்பனையானது. இதனிடையே மாடுகளின் வரத்து குறைவால், பலர் தங்கள் விரும்பி வந்த மாடுகள் கிடைக்காமல் ஏமாற்றுத்துடன் சென்றனர்.

ETV Bharat Tamil Nadu Team

ETV Bharat Tamil Nadu has a dedicated bureau in the capital and a batch of journalists covering the rest of the state. It brings you stories which matter to the region and from the state's perspective.

