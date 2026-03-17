வாகன சோதனையில் ரூ.3.89 லட்சம் பறிமுதல் - CASH SEIZED IN THANJAVUR

வாகன சோதனையில் ரூ.3.89 லட்சம் பறிமுதல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 17, 2026 at 6:10 PM IST

தஞ்சாவூர்: தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நடத்திய வாகன சோதனையின் போது சுமார் ரூ.3.89 லட்சம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.  

தஞ்சை கீழவாசல் ரவுண்டானா பகுதியில் தேர்தல் நிலையான கண்காணிப்பு குழுவினர் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டு இருந்தனர். அப்போது அந்த வழியாக வந்த சரக்கு வாகனத்தை நிறுத்தி சோதனை செய்த போது உரிய ஆவணங்கள் இல்லாமல் 1.15 லட்சம் ரூபாய் இருப்பது தெரிய வந்தது. இது குறித்து ஓட்டுநர் பால்ராஜிடம் விசாரித்த போது திருவாரூரில் இருந்து முட்டை ஏற்றி வந்து இறக்கி விட்டு பணம் வசூலித்து திரும்ப செல்வதாக கூறினார்.

ஆனால் பணத்திற்கான உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் பணத்தை பறிமுதல் செய்தனர். பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணம் சீல் வைத்து தஞ்சை வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டது. அதே போல் இரும்புதலை பகுதியில் 2.73 லட்சம் பணம் பறிமுதல் செய்தனர். 

பணத்தை பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள் பாபநாசம் சட்டமன்ற தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் ரவிச்சந்திரன் மற்றும் பாபநாசம் வட்டாட்சியர் சந்தனவேல் ஆகியோரிடம் ஒப்படைத்தனர். பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணம் சார்நிலை கருவூலத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

தாய்க்கிழவி படத்தை பார்த்த தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் அவர்கள் குடும்பத்தினர்

'தாய்க்கிழவி' திரைப்படத்தை பார்த்த தூய்மைப் பணியாளர்கள்

March 17, 2026 at 6:00 PM IST
கூட்டத்தில் மயங்கி விழுந்த அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்

மயங்கி விழுந்த மாவட்ட செயலாளர்

March 17, 2026 at 2:04 PM IST
தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நடத்திய சோதனையில் ரொக்க பணம் பறிமுதல்

கிருஷ்ணகிரியில் ரூ.44 லட்சம் பறிமுதல்

March 17, 2026 at 11:59 AM IST
காஞ்சிபுரத்தில் ஆட்சியர் அலுவகத்தில் உள்ள தேர்தல் கட்டுப்பாடு அறை ஆய்வு

தேர்தல் கட்டுப்பாடு அறையில் ஆட்சியர் ஆய்வு

March 16, 2026 at 5:37 PM IST

