வாகன சோதனையில் ரூ.3.89 லட்சம் பறிமுதல் - CASH SEIZED IN THANJAVUR
Published : March 17, 2026 at 6:10 PM IST
தஞ்சாவூர்: தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நடத்திய வாகன சோதனையின் போது சுமார் ரூ.3.89 லட்சம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
தஞ்சை கீழவாசல் ரவுண்டானா பகுதியில் தேர்தல் நிலையான கண்காணிப்பு குழுவினர் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டு இருந்தனர். அப்போது அந்த வழியாக வந்த சரக்கு வாகனத்தை நிறுத்தி சோதனை செய்த போது உரிய ஆவணங்கள் இல்லாமல் 1.15 லட்சம் ரூபாய் இருப்பது தெரிய வந்தது. இது குறித்து ஓட்டுநர் பால்ராஜிடம் விசாரித்த போது திருவாரூரில் இருந்து முட்டை ஏற்றி வந்து இறக்கி விட்டு பணம் வசூலித்து திரும்ப செல்வதாக கூறினார்.
ஆனால் பணத்திற்கான உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் பணத்தை பறிமுதல் செய்தனர். பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணம் சீல் வைத்து தஞ்சை வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டது. அதே போல் இரும்புதலை பகுதியில் 2.73 லட்சம் பணம் பறிமுதல் செய்தனர்.
பணத்தை பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள் பாபநாசம் சட்டமன்ற தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் ரவிச்சந்திரன் மற்றும் பாபநாசம் வட்டாட்சியர் சந்தனவேல் ஆகியோரிடம் ஒப்படைத்தனர். பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணம் சார்நிலை கருவூலத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
