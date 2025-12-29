'திடீரென' தீப்பிடித்து எரிந்த கார் - CAR FIRE
Published : December 29, 2025 at 9:07 PM IST
திருநெல்வேலி: நெல்லையில் சாலையில் கார் ஒன்று திடீரென தீப்பிடித்து எரிந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருநெல்வேலியில் இருந்து மதுரை செல்லும் வடக்கு புறவழிச் சாலையில் வாகனங்களுக்கு கியாஸ் நிரப்பும் நிலையம் உள்ளது. இதன் அருகே இன்று பிற்பகல் கார் ஒன்று தீப் பிடித்து எரிந்தது. மேலும், காரில் இருந்த சிலிண்டரும் வெடித்ததால் தீ மளமளவென கார் முழுவதும் பரவி, சிறிது நேரத்தில் அந்த கார் எலும்பு கூடாக மாறியது. சம்பவம் தொடர்பாக பாளையங்கோட்டை தீயணைப்பு நிலையத்திற்கு தகவல் அளிக்கப்பட்ட நிலையில் அவர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு வரும் முன்னரே கார் முழுமையாக எரிந்து விட்டது. எனினும் அவர்கள் தண்ணீரை பீய்ச்சி அடித்தனர்,
இது தொடர்பாக விசாரணை நடத்திய நிலையில், அந்த கார் திருநெல்வேலி டவுனை சேர்ந்த வாசனை திரவிய வியாபாரி ஷேக் செய்யது அலி என்பவருக்கு சொந்தமானது என தெரிய வந்தது. அவர் வியாபாரத்திற்காக தச்சநல்லூர் பகுதிக்கு வந்த நிலையில் புறவழிச்சாலையில் உள்ள கியாஸ் நிரப்பும் நிலையத்தில் 500 ரூபாய்க்கு கேஸ் நிரப்பி விட்டு வாகனத்தை இயக்க முயன்ற போது அதிலிருந்து தீப்பொறி ஏற்பட்டுள்ளது. இதனை அறிந்த கேஸ் நிரப்பும் நிறுவன ஊழியர்கள் வாகனத்தை அங்கிருந்து சாலை வரை தள்ளி கொண்டு விட்டுள்ளனர்.
ஷேக் செய்யது அலி, காரை மீண்டும் இயக்க முயன்ற போது அது தீப்பிடித்து எரிந்துள்ளது. இந்த சம்பவத்தால் அப்பகுதியில் சுமார் அரை மணி நேரத்திற்கு மேலாக போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
