ETV Bharat / Videos

மரத்தில் மோதி தலைகீழாக நின்ற கார் - CAR ACCIDENT IN SRI LANKA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
மரத்தில் மோதி தலைகீழாக நின்ற கார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 2, 2026 at 5:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கொழும்பு: தெற்கு இலங்கையில் அதி வேகமாக சென்ற கார் ஒன்று திடீரென கட்டுபாட்டை இழந்து மரத்தில் மோதி தலைகீழாக கவிழ்ந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.  

தெற்கு இலங்கையில் புத்தாண்டின் முதல் நாளான நேற்று (ஜனவரி 1) காலை கஹவ - கொடகம பகுதியில் பயங்கர சாலை விபத்து ஒன்று நிகழ்ந்தது. அதி வேகமாக வந்த கார் ஒன்று சாலையோரத்தில் உள்ள தென்னை மரத்தில் மோதி தலைகீழாக கவிழ்ந்த நிலையில் மீட்கப்பட்டது.

இந்த சம்பவம் குறித்து கூறிய காவல்துறையினர், சாலையில் திடீரென குறுக்கே வந்தவர் மீது மோதாமல் இருக்க கார் ஓட்டுநர் திருப்ப முற்பட்டுள்ளார். இதனால் கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார் சாலையை விட்டு விலகி, சாலையோரமிருந்த தென்னை மரத்தில் மோதி செங்குத்தாக தலைகீழாக நின்றது. 

இந்த விபத்து குறித்த காட்சியை அந்த வழியாக சென்ற பலரும் ஆச்சரியத்துடன் பார்வையிட்டனர். அதிர்ஷ்டவசமாக இந்த விபத்தில் யாருக்கும் பெரும் காயங்கள் அல்லது  உயிரிழப்பு  ஏற்படவில்லை என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது. மேலும், விபத்து குறித்து  போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

கொழும்பு: தெற்கு இலங்கையில் அதி வேகமாக சென்ற கார் ஒன்று திடீரென கட்டுபாட்டை இழந்து மரத்தில் மோதி தலைகீழாக கவிழ்ந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.  

தெற்கு இலங்கையில் புத்தாண்டின் முதல் நாளான நேற்று (ஜனவரி 1) காலை கஹவ - கொடகம பகுதியில் பயங்கர சாலை விபத்து ஒன்று நிகழ்ந்தது. அதி வேகமாக வந்த கார் ஒன்று சாலையோரத்தில் உள்ள தென்னை மரத்தில் மோதி தலைகீழாக கவிழ்ந்த நிலையில் மீட்கப்பட்டது.

இந்த சம்பவம் குறித்து கூறிய காவல்துறையினர், சாலையில் திடீரென குறுக்கே வந்தவர் மீது மோதாமல் இருக்க கார் ஓட்டுநர் திருப்ப முற்பட்டுள்ளார். இதனால் கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார் சாலையை விட்டு விலகி, சாலையோரமிருந்த தென்னை மரத்தில் மோதி செங்குத்தாக தலைகீழாக நின்றது. 

இந்த விபத்து குறித்த காட்சியை அந்த வழியாக சென்ற பலரும் ஆச்சரியத்துடன் பார்வையிட்டனர். அதிர்ஷ்டவசமாக இந்த விபத்தில் யாருக்கும் பெரும் காயங்கள் அல்லது  உயிரிழப்பு  ஏற்படவில்லை என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது. மேலும், விபத்து குறித்து  போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

SRI LANKA
தலைகீழாக நின்ற கார்
CAR ACCIDENT IN SRI LANKA
கார் விபத்துஞ
CAR ACCIDENT IN SRI LANKA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

வெள்ளப்பெருக்கினால் சுருளி அருவியில் குளிக்க தடை

வெள்ளப்பெருக்கால் சுருளி அருவியில் குளிக்க தடை

January 2, 2026 at 2:13 PM IST
குன்னூரில் கொட்டித் தீர்த்த கனமழை

குன்னூரில் கொட்டித் தீர்த்த கனமழை

January 2, 2026 at 12:54 PM IST
திடீரென தீப்பற்றி எரிந்த லாரி

திடீரென தீப்பற்றி எரிந்த லாரி

January 2, 2026 at 12:47 PM IST
2025 ஆண்டு இறுதி சூரிய அஸ்தமனம்

ஆண்டின் கடைசி சூரிய அஸ்தமனம்: குவிந்த சுற்றுலா பயணிகள்

January 1, 2026 at 3:56 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.