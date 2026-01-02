மரத்தில் மோதி தலைகீழாக நின்ற கார் - CAR ACCIDENT IN SRI LANKA
Published : January 2, 2026 at 5:40 PM IST
கொழும்பு: தெற்கு இலங்கையில் அதி வேகமாக சென்ற கார் ஒன்று திடீரென கட்டுபாட்டை இழந்து மரத்தில் மோதி தலைகீழாக கவிழ்ந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தெற்கு இலங்கையில் புத்தாண்டின் முதல் நாளான நேற்று (ஜனவரி 1) காலை கஹவ - கொடகம பகுதியில் பயங்கர சாலை விபத்து ஒன்று நிகழ்ந்தது. அதி வேகமாக வந்த கார் ஒன்று சாலையோரத்தில் உள்ள தென்னை மரத்தில் மோதி தலைகீழாக கவிழ்ந்த நிலையில் மீட்கப்பட்டது.
இந்த சம்பவம் குறித்து கூறிய காவல்துறையினர், சாலையில் திடீரென குறுக்கே வந்தவர் மீது மோதாமல் இருக்க கார் ஓட்டுநர் திருப்ப முற்பட்டுள்ளார். இதனால் கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார் சாலையை விட்டு விலகி, சாலையோரமிருந்த தென்னை மரத்தில் மோதி செங்குத்தாக தலைகீழாக நின்றது.
இந்த விபத்து குறித்த காட்சியை அந்த வழியாக சென்ற பலரும் ஆச்சரியத்துடன் பார்வையிட்டனர். அதிர்ஷ்டவசமாக இந்த விபத்தில் யாருக்கும் பெரும் காயங்கள் அல்லது உயிரிழப்பு ஏற்படவில்லை என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது. மேலும், விபத்து குறித்து போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
