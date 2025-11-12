ETV Bharat / Videos

தமிழக - கேரளா எல்லையில் பேருந்தும் ஜீப்பும் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்து! - BUS JEEP ACCIDENT TN KERALA BORDER

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 12, 2025 at 12:57 PM IST

தேனி: தமிழக - கேரளா எல்லைப் பகுதியில் தனியார் பேருந்தும் ஜீப்பும் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் ஜீப்பில் பயணித்த பெண்கள் காயமடைந்தனர்.

தேனி மாவட்டம் கம்பம், கூடலூர், லோயர் கேம்ப் உள்ளிட்ட பகுதியில் இருந்து கேரள மாநிலம் இடுக்கி மாவட்டத்தில் உள்ள ஏலக்காய் தோட்டத்திற்கு கூலி வேலைக்காக தினசரி ஏராளமான பொதுமக்கள் ஜீப் மூலமாக சென்று வருகின்றனர். இந்த நிலையில், இன்று தேனி சுற்று வட்டங்களில் பகுதியில் இருந்து பத்துக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் ஒரே ஜீப்பில் கேரள மாநிலம் இடுக்கி மாவட்டத்திற்கு தோட்ட வேலைக்காக சென்று கொண்டிருந்தனர்.

அப்போது தமிழக - கேரள எல்லையை ஒட்டியுள்ள பகுதியான இடுக்கி மாவட்ட அணைக்கரை அருகே கடசிக்கடவு பகுதியில் சென்று கொண்டிருக்கும் போது கட்டுப்பாட்டை இழந்த ஜீப் எதிரே வந்த தனியார் பேருந்து மீது மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இதில் ஜீப்பில் பயணித்த 10 பெண்களுக்கு காயம் ஏற்பட்டது. இதனைப் பார்த்த, அக்கம் பக்கத்தினர் அருகில் உள்ள மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது.  

இதில் மூன்று பெண்களுக்கு படுகாயம் ஏற்பட்ட நிலையில் அவர்களை தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். தனியார் பேருந்தில் பயணித்த பயணிகள் காயங்கள் எதுவும் இன்றி உயிர் தப்பினர். இந்த விபத்துக்கு குறித்து கட்டப்பனை போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

ETV Bharat Tamil Nadu Team

