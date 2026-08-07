நேரலை: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் பட்ஜெட் மீதான விவாதம் - முதல் நாள் - TVK GOVT
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Published : August 7, 2026 at 9:45 AM IST|
Updated : August 7, 2026 at 3:42 PM IST
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் 2026-27 ஆம் ஆண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கையை ஆகஸ்ட் 5 அன்று நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் தாக்கல் செய்தார். தொடர்ந்து நேற்று ஆகஸ்ட் 6, தமிழ்நாடு வேளாண்மை நிதிநிலை அறிக்கையை ர. வினோத் தாக்கல் செய்தார்.
முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் தலைமையிலான த.வெ.க அரசின் முதல் நிதிநிலை அறிக்கையில் தாய்மாமன் சீர், அண்ணன் சீர் போன்ற பல்வேறு திட்டங்கள் இடம்பெற்றன. அதேபோல வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கையிலும் பெண் விவசாயிகளையும், கிராமப்புற இல்லத்தரசிகளையும் பொருளாதாரரீதியாக மேம்படுத்த பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
இந்நிலையில், பட்ஜெட் மீதான விவாதங்கள் சட்டப்பேரவைத் தலைவர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் தலைமையில் இன்று முதல் தொடங்கியது. காவிரி, சட்டம் ஒழுங்கு, மேகதாது அணை விவகாரம் உள்ளிட்ட முக்கிய பிரச்னைகளை அவையில் எழுப்ப தி.மு.க உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் திட்டமிட்டுள்ளன.
அவை தொடங்கியதும் மறைந்த திரைப்பட இயக்குநர் பாக்யராஜ், பிரபல பின்னணி பாடகி எஸ். ஜானகி, கவிஞர் புவியரசு, எழுத்தாளர் பூமணி, முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. சுருளிவேல் ஆகியோர் மறைவுக்கு சட்டப்பேரவையில் இன்று இரங்கல் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் 2026-27 ஆம் ஆண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கையை ஆகஸ்ட் 5 அன்று நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் தாக்கல் செய்தார். தொடர்ந்து நேற்று ஆகஸ்ட் 6, தமிழ்நாடு வேளாண்மை நிதிநிலை அறிக்கையை ர. வினோத் தாக்கல் செய்தார்.
முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் தலைமையிலான த.வெ.க அரசின் முதல் நிதிநிலை அறிக்கையில் தாய்மாமன் சீர், அண்ணன் சீர் போன்ற பல்வேறு திட்டங்கள் இடம்பெற்றன. அதேபோல வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கையிலும் பெண் விவசாயிகளையும், கிராமப்புற இல்லத்தரசிகளையும் பொருளாதாரரீதியாக மேம்படுத்த பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
இந்நிலையில், பட்ஜெட் மீதான விவாதங்கள் சட்டப்பேரவைத் தலைவர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் தலைமையில் இன்று முதல் தொடங்கியது. காவிரி, சட்டம் ஒழுங்கு, மேகதாது அணை விவகாரம் உள்ளிட்ட முக்கிய பிரச்னைகளை அவையில் எழுப்ப தி.மு.க உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் திட்டமிட்டுள்ளன.
அவை தொடங்கியதும் மறைந்த திரைப்பட இயக்குநர் பாக்யராஜ், பிரபல பின்னணி பாடகி எஸ். ஜானகி, கவிஞர் புவியரசு, எழுத்தாளர் பூமணி, முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. சுருளிவேல் ஆகியோர் மறைவுக்கு சட்டப்பேரவையில் இன்று இரங்கல் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.