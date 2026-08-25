குன்னூர் குடியிருப்பு பகுதிக்குள் கருஞ்சிறுத்தை - நடுக்கத்தில் பொதுமக்கள் - நீலகிரி
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Published : August 25, 2026 at 1:46 PM IST
நீலகிரி: குன்னூர் குடியிருப்புப் பகுதியில் உலா வரும் கருஞ்சிறுத்தையால் பொதுமக்கள் அச்சம் அடைந்துள்ளனர்.
குன்னூர் பகுதியில் தற்போது நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகள், நீரோடைகள் உள்ளிட்டவை வறட்சியால் வறண்டு வருவதால் வன விலங்குகள் உணவு மற்றும் குடிநீருக்காக குடியிருப்பு மற்றும் நகரப் பகுதிக்கு உலா வருகின்றன. அந்த வகையில், குன்னூர் சந்திரா காலனியில், இரவு நேரத்தில் கருஞ்சிறுத்தை குடியிருப்பு பகுதியில் உலா வரும் சிசிடிவி காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகியுள்ளது. இந்தக் காட்சிகளை கண்ட பொதுமக்கள் அச்சமடைந்தனர்.
இது குறித்து வனத்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில், இந்த பகுதியில் கூண்டு வைத்து கருஞ்சிறுத்தையை பிடித்து அடர்ந்த வனப்பகுதியில் விடுவதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
மேலும் குன்னூர் பகுதியில் உள்ள சந்திரா காலனியில் மக்கள் இரவு நேரங்களில் தனியே வெளியே வருவதை தவிர்க்க வேண்டும் எனவும், முதியோர்கள், பள்ளி செல்லும் சிறுவர் சிறுமியர் தனியாக சந்திரா காலனி சாலையில் நடந்து செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் வனத்துறையினர் அறிவுரை வழங்கியுள்ளனர்.
தொடர்ந்து, கருஞ்சிறுத்தை நடமாட்டம் குறித்து வனத்துறையினர் அந்தப் பகுதிக்கு நேரடியாக சென்று, ஆய்வு மேற்கொண்டு உள்ளனர். மேலும் சிறுத்தையின் கால் தடங்கள் உள்ளிட்டவை குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டு, நடமாட்டம் உறுதி செய்யப்பட்டால் அப்பகுதியில் கூண்டு வைத்து சிறுத்தையை பிடிப்பதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என வனத்துறை அதிகாரிகள் உறுதியளித்து உள்ளனர்.
நீலகிரி: குன்னூர் குடியிருப்புப் பகுதியில் உலா வரும் கருஞ்சிறுத்தையால் பொதுமக்கள் அச்சம் அடைந்துள்ளனர்.
குன்னூர் பகுதியில் தற்போது நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகள், நீரோடைகள் உள்ளிட்டவை வறட்சியால் வறண்டு வருவதால் வன விலங்குகள் உணவு மற்றும் குடிநீருக்காக குடியிருப்பு மற்றும் நகரப் பகுதிக்கு உலா வருகின்றன. அந்த வகையில், குன்னூர் சந்திரா காலனியில், இரவு நேரத்தில் கருஞ்சிறுத்தை குடியிருப்பு பகுதியில் உலா வரும் சிசிடிவி காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகியுள்ளது. இந்தக் காட்சிகளை கண்ட பொதுமக்கள் அச்சமடைந்தனர்.
இது குறித்து வனத்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில், இந்த பகுதியில் கூண்டு வைத்து கருஞ்சிறுத்தையை பிடித்து அடர்ந்த வனப்பகுதியில் விடுவதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
மேலும் குன்னூர் பகுதியில் உள்ள சந்திரா காலனியில் மக்கள் இரவு நேரங்களில் தனியே வெளியே வருவதை தவிர்க்க வேண்டும் எனவும், முதியோர்கள், பள்ளி செல்லும் சிறுவர் சிறுமியர் தனியாக சந்திரா காலனி சாலையில் நடந்து செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் வனத்துறையினர் அறிவுரை வழங்கியுள்ளனர்.
தொடர்ந்து, கருஞ்சிறுத்தை நடமாட்டம் குறித்து வனத்துறையினர் அந்தப் பகுதிக்கு நேரடியாக சென்று, ஆய்வு மேற்கொண்டு உள்ளனர். மேலும் சிறுத்தையின் கால் தடங்கள் உள்ளிட்டவை குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டு, நடமாட்டம் உறுதி செய்யப்பட்டால் அப்பகுதியில் கூண்டு வைத்து சிறுத்தையை பிடிப்பதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என வனத்துறை அதிகாரிகள் உறுதியளித்து உள்ளனர்.