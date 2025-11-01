ETV Bharat / Videos

கண்ணகி நகர் கார்த்திகாவுக்கு பாஜக சார்பில் ரூ. 1 லட்சம் பரிசு! - KANNAGI NAGAR KARTHIKA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 1, 2025 at 7:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: கண்ணகி நகர் கார்த்திகாவுக்கு பாஜக விளையாட்டு பிரிவு சார்பில் நயினார் பாலாஜி ஒரு லட்சம் ரொக்கம் வழங்கி பாராட்டினார்.

பஹ்ரைனில் நடைபெற்ற 3-வது ஆசிய இளையோர் தொடர் கபடி போட்டியில் இந்திய அணி தங்கப்பதக்கம் வென்றது. இப்போட்டியில் இந்தியா வெற்றி பெற சென்னை கண்ணகி நகரை சேர்ந்த வீராங்கனை கார்த்திகா முக்கிய காரணமாக திகழ்ந்தார். கார்த்திகாவை பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் பாராட்டி வருகின்றனர். அந்த வகையில் பாஜக விளையாட்டுப் பிரிவு சார்பில் பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மகனான விளையாட்டு மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு பிரிவு தலைவர் நயினார் பாலாஜி கண்ணகி நகருக்கு நேரில் சென்று கார்த்திகாவை பாராட்டினார். 

அப்போது கபடி பயிற்சியாளர் ராஜி வீட்டிற்கு சென்ற பாஜக விளையாட்டு பிரிவு மாநில தலைவர் நயினார் பாலாஜி, தங்கம் வென்ற கண்ணகி நகர் கார்த்திகாவிற்கு ஒரு லட்சம் ரொக்கம் மற்றும் எலெக்ட்ரிக்கல் ஸ்கூட்டர் வழங்கி பாராட்டினார். பின்னர் கார்த்திகா விளையாடிய கபடி அணி கேப்டன் சுஜிக்கு 50 ஆயிரம் ரொக்கமும், மற்றும் பயிற்சியாளர் ராஜிக்கு ஸ்மார்ட் வாட்ச் வழங்கியும் பாராட்டினார்.

சென்னை: கண்ணகி நகர் கார்த்திகாவுக்கு பாஜக விளையாட்டு பிரிவு சார்பில் நயினார் பாலாஜி ஒரு லட்சம் ரொக்கம் வழங்கி பாராட்டினார்.

பஹ்ரைனில் நடைபெற்ற 3-வது ஆசிய இளையோர் தொடர் கபடி போட்டியில் இந்திய அணி தங்கப்பதக்கம் வென்றது. இப்போட்டியில் இந்தியா வெற்றி பெற சென்னை கண்ணகி நகரை சேர்ந்த வீராங்கனை கார்த்திகா முக்கிய காரணமாக திகழ்ந்தார். கார்த்திகாவை பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் பாராட்டி வருகின்றனர். அந்த வகையில் பாஜக விளையாட்டுப் பிரிவு சார்பில் பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மகனான விளையாட்டு மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு பிரிவு தலைவர் நயினார் பாலாஜி கண்ணகி நகருக்கு நேரில் சென்று கார்த்திகாவை பாராட்டினார். 

அப்போது கபடி பயிற்சியாளர் ராஜி வீட்டிற்கு சென்ற பாஜக விளையாட்டு பிரிவு மாநில தலைவர் நயினார் பாலாஜி, தங்கம் வென்ற கண்ணகி நகர் கார்த்திகாவிற்கு ஒரு லட்சம் ரொக்கம் மற்றும் எலெக்ட்ரிக்கல் ஸ்கூட்டர் வழங்கி பாராட்டினார். பின்னர் கார்த்திகா விளையாடிய கபடி அணி கேப்டன் சுஜிக்கு 50 ஆயிரம் ரொக்கமும், மற்றும் பயிற்சியாளர் ராஜிக்கு ஸ்மார்ட் வாட்ச் வழங்கியும் பாராட்டினார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

கண்ணகி நகர் கார்த்திகா
பாஜக விளையாட்டு பிரிவு
BJP AWARD TO KANNAGI NAGAR KARTHIKA
BJP SPORTS WING
KANNAGI NAGAR KARTHIKA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

ஆம்பூர் சட்டமன்ற உறுப்பினரை முற்றுகையிட்ட பொதுமக்கள்

“நான் உங்க தொகுதி இல்லம்மா...” பதறி போன ஆம்பூர் எம்எல்ஏ!

November 1, 2025 at 7:04 PM IST
சென்னையில் டிரக் வாகனம் ஆட்டோ மீது ஏறியதில் பயங்கர விபத்து

சென்னையில் டிரக் வாகனம் ஆட்டோ மீது ஏறி பயங்கர விபத்து!

November 1, 2025 at 1:51 PM IST
வால்பாறை மற்றும் கவியருவிக்கு செல்லும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு இன்று முதல் இ-பாஸ் கட்டாயம்

வால்பாறையில் அமலுக்கு வந்தது இ-பாஸ்!

November 1, 2025 at 1:35 PM IST
சாலையோரம் உள்ள புல்வெளியில் விளையாடும் சிறுத்தை

‘ஆடினே இருப்பேன்’ - கார் லைட்டையும் பொருட்படுத்தாமல் சாலையோர புல்வெளியில் ஹாயாக விளையாடிய சிறுத்தை!

October 31, 2025 at 11:29 AM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.