தஞ்சையில் பரதநாட்டியக் கலைஞர்கள் ஒருசேர நடனமாடி அசத்தல் - THANJAVUR
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Published : July 5, 2026 at 1:10 PM IST
தஞ்சாவூர்: 1500 பரதநாட்டிய கலைஞர்கள் ஒன்று சேர்ந்து நடனம் ஆடிய நிகழ்ச்சியில் சின்னத்திரை நடிகைகள் பங்கேற்று பரிசுகள் வழங்கினார்.
தஞ்சையை அடுத்த தனியார் கல்லூரி மைதானத்தில் தமிழ் கலாச்சாரம், இந்திய பாரம்பரியத்தை உலக அரங்கில் உயர்த்தும் நோக்கில் சர்வம் சப்தம் என்ற 1500 பரத நாட்டிய கலைஞர்கள் பங்குபெறும் உலகின் மிகப் பெரிய சுத்த நிருத்தம் என்ற நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
மின்னொளியில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சி உலக சாதனையாக அரங்கேற்றப்பட்டன. கலைப் பயண வழிக்காட்டுதல் சங்கம் சார்பில் நடந்த இந்நிகழ்வில் 1500 பரத நாட்டியக் கலைஞர்கள் ஒரு சேர நடனம் ஆடி 'பாரத் புவன்' உலக சாதனை புத்தகத்தில் இடம்பிடித்தனர்.
இதையடுத்து அனைத்து பரத நாட்டிய கலைஞர்களுக்கும் சின்னத்திரை நடிகைகள் பிரியதர்ஷினி, ஹரிப்ரியா ஆகியோர் பரிசுகள் வழங்கி பாராட்டினார்கள். தமிழ்நாடு அரசு கலைப் பண்பாட்டுத்துறை உதவி இயக்குநர் ராஜாராமன் உள்ளிட்ட இசை ரசிகர்கள் , பொதுமக்கள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு இந்நிகழ்ச்சியை கண்டு ரசித்தனர்.
தஞ்சாவூர்: 1500 பரதநாட்டிய கலைஞர்கள் ஒன்று சேர்ந்து நடனம் ஆடிய நிகழ்ச்சியில் சின்னத்திரை நடிகைகள் பங்கேற்று பரிசுகள் வழங்கினார்.
தஞ்சையை அடுத்த தனியார் கல்லூரி மைதானத்தில் தமிழ் கலாச்சாரம், இந்திய பாரம்பரியத்தை உலக அரங்கில் உயர்த்தும் நோக்கில் சர்வம் சப்தம் என்ற 1500 பரத நாட்டிய கலைஞர்கள் பங்குபெறும் உலகின் மிகப் பெரிய சுத்த நிருத்தம் என்ற நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
மின்னொளியில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சி உலக சாதனையாக அரங்கேற்றப்பட்டன. கலைப் பயண வழிக்காட்டுதல் சங்கம் சார்பில் நடந்த இந்நிகழ்வில் 1500 பரத நாட்டியக் கலைஞர்கள் ஒரு சேர நடனம் ஆடி 'பாரத் புவன்' உலக சாதனை புத்தகத்தில் இடம்பிடித்தனர்.
இதையடுத்து அனைத்து பரத நாட்டிய கலைஞர்களுக்கும் சின்னத்திரை நடிகைகள் பிரியதர்ஷினி, ஹரிப்ரியா ஆகியோர் பரிசுகள் வழங்கி பாராட்டினார்கள். தமிழ்நாடு அரசு கலைப் பண்பாட்டுத்துறை உதவி இயக்குநர் ராஜாராமன் உள்ளிட்ட இசை ரசிகர்கள் , பொதுமக்கள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு இந்நிகழ்ச்சியை கண்டு ரசித்தனர்.