ETV Bharat / Videos

தஞ்சையில் பரதநாட்டியக் கலைஞர்கள் ஒருசேர நடனமாடி அசத்தல் - THANJAVUR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
தஞ்சையில் பரதநாட்டியக் கலைஞர்கள் ஒருசேர நடனமாடி அசத்தல் (ETV Bharat Tamilnadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 5, 2026 at 1:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தஞ்சாவூர்: 1500 பரதநாட்டிய கலைஞர்கள் ஒன்று சேர்ந்து நடனம் ஆடிய நிகழ்ச்சியில் சின்னத்திரை நடிகைகள் பங்கேற்று பரிசுகள் வழங்கினார்.

தஞ்சையை அடுத்த தனியார் கல்லூரி மைதானத்தில் தமிழ் கலாச்சாரம், இந்திய பாரம்பரியத்தை உலக அரங்கில் உயர்த்தும் நோக்கில் சர்வம் சப்தம் என்ற 1500 பரத நாட்டிய கலைஞர்கள் பங்குபெறும் உலகின் மிகப் பெரிய சுத்த நிருத்தம் என்ற நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.  

மின்னொளியில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சி உலக சாதனையாக அரங்கேற்றப்பட்டன. கலைப் பயண வழிக்காட்டுதல் சங்கம் சார்பில் நடந்த இந்நிகழ்வில் 1500 பரத நாட்டியக் கலைஞர்கள் ஒரு சேர நடனம் ஆடி 'பாரத் புவன்' உலக சாதனை புத்தகத்தில் இடம்பிடித்தனர்.

இதையடுத்து அனைத்து பரத நாட்டிய கலைஞர்களுக்கும் சின்னத்திரை நடிகைகள் பிரியதர்ஷினி, ஹரிப்ரியா ஆகியோர் பரிசுகள் வழங்கி பாராட்டினார்கள். தமிழ்நாடு அரசு கலைப் பண்பாட்டுத்துறை உதவி இயக்குநர் ராஜாராமன் உள்ளிட்ட இசை ரசிகர்கள் , பொதுமக்கள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு  இந்நிகழ்ச்சியை கண்டு ரசித்தனர்.

தஞ்சாவூர்: 1500 பரதநாட்டிய கலைஞர்கள் ஒன்று சேர்ந்து நடனம் ஆடிய நிகழ்ச்சியில் சின்னத்திரை நடிகைகள் பங்கேற்று பரிசுகள் வழங்கினார்.

தஞ்சையை அடுத்த தனியார் கல்லூரி மைதானத்தில் தமிழ் கலாச்சாரம், இந்திய பாரம்பரியத்தை உலக அரங்கில் உயர்த்தும் நோக்கில் சர்வம் சப்தம் என்ற 1500 பரத நாட்டிய கலைஞர்கள் பங்குபெறும் உலகின் மிகப் பெரிய சுத்த நிருத்தம் என்ற நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.  

மின்னொளியில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சி உலக சாதனையாக அரங்கேற்றப்பட்டன. கலைப் பயண வழிக்காட்டுதல் சங்கம் சார்பில் நடந்த இந்நிகழ்வில் 1500 பரத நாட்டியக் கலைஞர்கள் ஒரு சேர நடனம் ஆடி 'பாரத் புவன்' உலக சாதனை புத்தகத்தில் இடம்பிடித்தனர்.

இதையடுத்து அனைத்து பரத நாட்டிய கலைஞர்களுக்கும் சின்னத்திரை நடிகைகள் பிரியதர்ஷினி, ஹரிப்ரியா ஆகியோர் பரிசுகள் வழங்கி பாராட்டினார்கள். தமிழ்நாடு அரசு கலைப் பண்பாட்டுத்துறை உதவி இயக்குநர் ராஜாராமன் உள்ளிட்ட இசை ரசிகர்கள் , பொதுமக்கள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு  இந்நிகழ்ச்சியை கண்டு ரசித்தனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

BHARATANATYAM DANCE IN THANJAVUR
மின்னொளியில் நடைபெற்ற பரதநாட்டியம்
THANJAVUR
BHARATANATYAM DANCE IN THANJAVUR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

Tamil Nadu's geography is as such it shares a coastal border with India’s neighbour Sri Lanka. Its political discourse is unique. ETV Bharat Tamil Nadu has a dedicated bureau in the capital and a batch of journalists covering the rest of the state. It brings you stories which matter to the region and from the state's perspective. Its coverage is not limited to the latest happenings but also will include unique and extraordinary stories from across the country and elsewhere from the globe as well....view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

நடனமாடிய போதே சரிந்து விழுந்து உயிரிழந்த நடன கலைஞர்

திருவிழா மேடையில் மேடையில் சரிந்து விழுந்து நடன கலைஞர் உயிரிழப்பு

July 4, 2026 at 8:50 AM IST
பெண் ஒருவரை கரடி விரட்டும் காட்சி

கரடியிடம் இருந்து உயிர் தப்பிய பெண் - 'திக் திக்' நிமிடம்

July 2, 2026 at 7:38 PM IST
ஆடு, காவல் நாயை வேட்டையாடிய சிறுத்தை- கூண்டு வைத்து பிடிக்க வனத்துறை தீவிரம்

சிக்குமா சிறுத்தை? கூண்டு வைத்து பிடிக்க வனத்துறை தீவிரம்

July 2, 2026 at 6:22 PM IST
திருச்செந்தூர் கோயிலுக்குள் பக்தர்கள் செல்போன் கொண்டு செல்ல தடை

திருச்செந்தூர் கோயிலுக்கு போறீங்களா? இனி 'நோ செல்போன்'

July 1, 2026 at 2:10 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.