இரவு நேரத்தில் ஜோடியாக சுற்றி திரியும் கரடிகள் - BEARS ROAMING IN NELLAI
Published : May 3, 2026 at 2:40 PM IST
திருநெல்வேலி: விக்கிரமசிங்கபுரம் அருகே உணவுக்காக இரவு நேரத்தில் ஜோடியாக சுற்றி திரியும் கரடிகளின் வீடியோ காட்சி இணையத்தில் வெளியாகி பரவி வருகிறது.
நெல்லை மாவட்டம் பாபநாசம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் யானை, கரடி, சிறுத்தை போன்ற வனவிலங்குகள் உள்ளன. இந்நிலையில் சிறுத்தை, கரடி ஆகியவை அடிக்கடி உணவு தேடி காட்டை விட்டு வெளியேறி மலையடிவாரத்தில் மக்கள் வசிக்கும் குடியிருப்பு பகுதிக்கு வந்து செல்கின்றன.
குறிப்பாக கரடிகள் தற்போது பாபநாசம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவார கிராமங்களில் உள்ள பொத்தைகளிலும், புதர்களிலும் பதுங்கி இரவு நேரங்களில் மலை அடிவார குடியிருப்பு பகுதிகளுக்குள் சுற்றித் திரிவது தொடர்கதையாக நிலவி வருகிறது.
அதன்படி விக்கிரமசிங்கபுரம் அருகே உள்ள மங்கம்மாள் சாலையில் இரண்டு கரடிகள் உணவுக்காக ஜோடியாக சுற்றித்திரிந்தன. இதனை அவ்வழியாக காரில் சென்றவர்கள் வீடியோ எடுத்த நிலையில் தற்போது அந்த வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகின்றன.
இங்கு தொடர்ந்து கரடிகள் நடமாட்டம் நிலவுவதால் இரவு நேரங்களில் அப்பகுதியினர் வீட்டை விட்டு வெளியே வர பெரும் அச்சமடைந்துள்ள நிலையில் கரடிகளை கூண்டு வைத்து பிடித்து அடர் வனப்பகுதிக்குள் விட வேண்டும் என்று கோரிக்கையும் விடுத்துள்ளனர்.
