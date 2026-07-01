திருச்செந்தூர் கோயிலுக்கு போறீங்களா? இனி 'நோ செல்போன்' - PHONES BAN ON INSIDE TEMPLE
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Published : July 1, 2026 at 2:10 PM IST
தூத்துக்குடி: திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியன் சுவாமி கோயிலுக்குள் பக்தர்கள் செல்போன் கொண்டு செல்ல விதிக்கப்பட்ட தடை இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது. இதனால் தீவிர பரிசோதனைக்கு பின்னரே பக்தர்கள் கோயிலுக்குள் அனுமதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.
முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடாகவும் சிறந்த சுற்றுலாத் தலமாகவும் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் விளங்கி வருகிறது. இந்த கோயிலுக்கு நாள்தோறும் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தந்து முருகனை தரிசனம் செய்வதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர். சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் ஏற்கனவே தாக்கல் செய்யப்பட்ட பொதுநல வழக்கின் அடிப்படையில் கடந்த 14.11.2022 முதல் செல்போன் கொண்டு செல்ல தடை நடைமுறையில் இருந்து வருகிறது.
இந்த நிலையில் உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை முழுமையாக செயல்படுத்துவது பொருட்டு இன்று முதல் செல்போன் தடை விதிமுறைகள் மேலும் தீவிரமாக அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதன்படி பொது தரிசன வரிசை, நூறு ரூபாய் கட்டண தரிசன வரிசை மற்றும் மூத்த குடிமக்களுக்கான சிறப்பு தரிசன வரிசைகளில் நவீன இயந்திரம் மூலம் கோயிலுக்குள் தரிசனத்திற்காக செல்லும் பக்தர்கள் அனைவரும் சோதனை செய்யப்படுகிறார்கள்.
அந்த சோதனைக்கு பின்னரே பக்தர்கள் அனைவரும் கோயிலுக்குள் அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். இந்த பாதுகாப்பு பணியில் கோயில் பணியாளர்கள் மற்றும் காவலர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். பக்தர்கள் தடையையும் மீறி உத்தரவையும் மீறி கோயிலுக்குள் செல்போன் கொண்டு சென்றால் பறிமுதல் செய்யப்படும் என்று ஏற்கனவே கோயில் நிர்வாகம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தூத்துக்குடி: திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியன் சுவாமி கோயிலுக்குள் பக்தர்கள் செல்போன் கொண்டு செல்ல விதிக்கப்பட்ட தடை இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது. இதனால் தீவிர பரிசோதனைக்கு பின்னரே பக்தர்கள் கோயிலுக்குள் அனுமதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.
முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடாகவும் சிறந்த சுற்றுலாத் தலமாகவும் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் விளங்கி வருகிறது. இந்த கோயிலுக்கு நாள்தோறும் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தந்து முருகனை தரிசனம் செய்வதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர். சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் ஏற்கனவே தாக்கல் செய்யப்பட்ட பொதுநல வழக்கின் அடிப்படையில் கடந்த 14.11.2022 முதல் செல்போன் கொண்டு செல்ல தடை நடைமுறையில் இருந்து வருகிறது.
இந்த நிலையில் உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை முழுமையாக செயல்படுத்துவது பொருட்டு இன்று முதல் செல்போன் தடை விதிமுறைகள் மேலும் தீவிரமாக அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதன்படி பொது தரிசன வரிசை, நூறு ரூபாய் கட்டண தரிசன வரிசை மற்றும் மூத்த குடிமக்களுக்கான சிறப்பு தரிசன வரிசைகளில் நவீன இயந்திரம் மூலம் கோயிலுக்குள் தரிசனத்திற்காக செல்லும் பக்தர்கள் அனைவரும் சோதனை செய்யப்படுகிறார்கள்.
அந்த சோதனைக்கு பின்னரே பக்தர்கள் அனைவரும் கோயிலுக்குள் அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். இந்த பாதுகாப்பு பணியில் கோயில் பணியாளர்கள் மற்றும் காவலர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். பக்தர்கள் தடையையும் மீறி உத்தரவையும் மீறி கோயிலுக்குள் செல்போன் கொண்டு சென்றால் பறிமுதல் செய்யப்படும் என்று ஏற்கனவே கோயில் நிர்வாகம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.