விண்ணில் சீறிபாயும் பாகுபலி ராக்கெட் நேரலை காட்சிகள்! - BAHUBALI ROCKET LAUNCH
Published : November 2, 2025 at 5:27 PM IST|
Updated : November 2, 2025 at 6:17 PM IST
இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான இஸ்ரோ பல்வேறு தகவல்தொடர்பு செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் ஏவி வருகிறது. அந்த வரிசையில், ஜிசாட் -7 ஆர் என்று அழைக்கப்படும் 4,410 கிலோ எடை கொண்ட சிஎம்எஸ் 03 என்ற கடற்படைக்கு தேவையான தகவல்தொடர்பு செயற்கைக்கோள் இன்று மாலை சரியாக 5.26 மணிக்கு விண்ணில் ஏவப்படுகிறது.
ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் அமைந்துள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையத்தின் இரண்டாவகு ஏவுதளத்தில் இருந்து ‘பாகுபலி' என்று அழைக்கப்படும் 'எல்.வி.எம். - எம்5' ராக்கெட் மூலம் இந்த செயற்கைக்கோள் விண்ணில் ஏவப்பட உள்ளது. இதற்கான 24 மணி நேர கவுண்ட்டவுன் நேற்று மாலை 5.26 மணிக்கு தொடங்கியது எனவும் ராக்கெட் மற்றும் செயற்கைக்கோளின் செயல்பாடுகளை நமது விஞ்ஞானிகள் தொடர்ந்து தீவிரமாக கண்காணித்து வருகின்றனர் என்றும் இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது.
24 மணிநேர கவுண்ட்டவுனை முடித்து இன்று மாலை ராக்கெட் விண்ணில் பாய்கிறது என்றும் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் கூறியுள்ளனர். பாகுபலி ராக்கெட் விண்ணில் பாயும் நேரலை காட்சி.
