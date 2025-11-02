ETV Bharat / Videos

விண்ணில் சீறிபாயும் பாகுபலி ராக்கெட் நேரலை காட்சிகள்! - BAHUBALI ROCKET LAUNCH

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 2, 2025 at 5:27 PM IST

|

Updated : November 2, 2025 at 6:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான இஸ்ரோ பல்வேறு தகவல்தொடர்பு செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் ஏவி வருகிறது. அந்த வரிசையில், ஜிசாட் -7 ஆர் என்று அழைக்கப்படும் 4,410 கிலோ எடை கொண்ட சிஎம்எஸ் 03 என்ற கடற்படைக்கு தேவையான தகவல்தொடர்பு செயற்கைக்கோள் இன்று மாலை சரியாக 5.26 மணிக்கு விண்ணில் ஏவப்படுகிறது.

ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் அமைந்துள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையத்தின் இரண்டாவகு ஏவுதளத்தில் இருந்து ‘பாகுபலி' என்று அழைக்கப்படும் 'எல்.வி.எம். - எம்5' ராக்கெட் மூலம் இந்த செயற்கைக்கோள் விண்ணில் ஏவப்பட உள்ளது. இதற்கான 24 மணி நேர கவுண்ட்டவுன் நேற்று மாலை 5.26 மணிக்கு தொடங்கியது எனவும் ராக்கெட் மற்றும் செயற்கைக்கோளின் செயல்பாடுகளை நமது விஞ்ஞானிகள் தொடர்ந்து தீவிரமாக கண்காணித்து வருகின்றனர் என்றும் இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது.

24 மணிநேர கவுண்ட்டவுனை முடித்து  இன்று மாலை ராக்கெட் விண்ணில் பாய்கிறது என்றும் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் கூறியுள்ளனர். பாகுபலி ராக்கெட் விண்ணில் பாயும் நேரலை காட்சி.

இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான இஸ்ரோ பல்வேறு தகவல்தொடர்பு செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் ஏவி வருகிறது. அந்த வரிசையில், ஜிசாட் -7 ஆர் என்று அழைக்கப்படும் 4,410 கிலோ எடை கொண்ட சிஎம்எஸ் 03 என்ற கடற்படைக்கு தேவையான தகவல்தொடர்பு செயற்கைக்கோள் இன்று மாலை சரியாக 5.26 மணிக்கு விண்ணில் ஏவப்படுகிறது.

ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் அமைந்துள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையத்தின் இரண்டாவகு ஏவுதளத்தில் இருந்து ‘பாகுபலி' என்று அழைக்கப்படும் 'எல்.வி.எம். - எம்5' ராக்கெட் மூலம் இந்த செயற்கைக்கோள் விண்ணில் ஏவப்பட உள்ளது. இதற்கான 24 மணி நேர கவுண்ட்டவுன் நேற்று மாலை 5.26 மணிக்கு தொடங்கியது எனவும் ராக்கெட் மற்றும் செயற்கைக்கோளின் செயல்பாடுகளை நமது விஞ்ஞானிகள் தொடர்ந்து தீவிரமாக கண்காணித்து வருகின்றனர் என்றும் இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது.

24 மணிநேர கவுண்ட்டவுனை முடித்து  இன்று மாலை ராக்கெட் விண்ணில் பாய்கிறது என்றும் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் கூறியுள்ளனர். பாகுபலி ராக்கெட் விண்ணில் பாயும் நேரலை காட்சி.

Last Updated : November 2, 2025 at 6:17 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ISRO
SRIHARIKOTA
பாகுபலி ராக்கெட்
இஸ்ரோ
BAHUBALI ROCKET LAUNCH

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

கோப்புப்படம்

தொடங்கியது 3ஆம் நாள் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர்! இன்று 7 மசோதாக்கள் தாக்கல்!

October 16, 2025 at 9:36 AM IST
சட்டப்பேரவை.யில் உரையாற்றும் முதல்வர் ஸ்டாலின்

கரூரில் நடந்தது என்ன? சட்டப்பேரவையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் விளக்கம் - நேரலை!

October 15, 2025 at 11:20 AM IST
செந்தில் பாலாஜி செய்தியாளர் சந்திப்பு

கரூர் சம்பவம்: தவெக விஜயின் குற்றச்சாட்டுக்கு செந்தில் பாலாஜியின் பதில் என்ன? - நேரலை காட்சிகள்!

October 1, 2025 at 12:09 PM IST
தவெக தலைவர் விஜய் பரப்புரை

LIVE: கரூரில் அலைகடலென குவிந்த தவெக தொண்டர்கள்... பிரச்சாரத்தை தொடங்கிய விஜய்!

September 27, 2025 at 7:13 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.