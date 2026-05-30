கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசலால் பத்ரிநாத் யாத்திரிகர்கள் கடும் அவதி - HEMKUND SAHIB YATRA

நீண்ட தூரத்திற்கு அணிவகுத்து நிற்கும் வாகனங்கள் (ETV Bharat)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 30, 2026 at 8:50 PM IST

சாமோலி: 'ஜீரோ பேண்ட்' பகுதியில் ஏற்பட்ட கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசலால் பத்ரிநாத் செல்லும் யாத்திரிகர்கள் கடும் அவதியடைந்துள்ளனர்.  

உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது உலகப் பிரசித்திப் பெற்ற ஸ்ரீ பத்ரிநாத் திருக்கோயில். ஒவ்வொரு ஆண்டும் கோடைக்காலத்தில் இக்கோயிலின் நடை திறக்கப்படும். அதேபோல், பனிப்பொழிவு காலமான நவம்பரில் திருக்கோயிலின் நடை அடைக்கப்படுவது வழக்கம்.  

ஆண்டுதோறும் லட்சக்கணக்கான யாத்ரீகர்கள் பத்ரிநாத் திருக்கோயிலுக்கு வருகை தருகின்றனர். மலைப் பகுதியில் அமைந்துள்ள இந்த கோயிலுக்கு இந்தியா மட்டுமின்றி நேபாளம், சீனா, இலங்கை போன்ற நாடுகளில் இருந்தும் யாத்திரிகர்கள் வருகை தருகின்றனர்.  

அந்த வகையில் நடப்பாண்டில் ஸ்ரீ பத்ரிநாத் திருக்கோயிலின் நடை கடந்த ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி திறக்கப்பட்டது. இந்த சூழலில், தற்போது பத்ரிநாத் கோயிலுக்கு யாத்ரீகர்கள் படையெடுத்துள்ளனர். இதன் காரணமாக, ஜோஷிமத் (Joshimath) மற்றும் மார்வாரிக்கு (Marwari) இடைப்பட்ட சாலையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. 'ஜீரோ பேண்ட்' (Zero Band) பகுதியில் இருந்து சுமார் 8 கி.மீ. தூரத்திற்கு வாகனங்கள் அணிவகுத்து நின்றது. இதனால் வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் யாத்ரீகர்கள் கடும் சிரமத்திற்கு உள்ளானார்கள்.

இதனிடையே, கடந்த மூன்று நாட்களாக கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளதாக யாத்திரிகர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். சாலையோரத்தில் இருந்த பள்ளங்களில் சில வாகனங்கள் சிக்கிக் கொண்டதும் போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு காரணமாகக் கூறப்படுகிறது. உணவு, தண்ணீர் போன்ற அத்தியாவசிய பொருட்களைப் பெறுவது மிகவும் கடினமாக இருப்பதாகவும் கூறுகின்றனர்.  

யாத்திரிகர்களின் சிரமத்தை போக்குவதற்காக போக்குவரத்தை சரிசெய்யும் நடவடிக்கையில் காவல்துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஹேம்குந்த் சாஹிப் (Hemkund Sahib Yatra) யாத்திரை தொடங்கியதை தொடர்ந்து யாத்திரிகர்களின் வருகை தொடர்ந்து அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது. வாகன போக்குவரத்து நெரிசலை சமாளிக்க முடியாமல் மாவட்ட நிர்வாகமும், காவல்துறையும் திணறி வருகிறது.  

இந்த சூழ்நிலையை சமாளிக்கும் வகையில் ஜோஷிமத்தில் 'கேட் சிஸ்டம்' (Gate System) என்ற ஒருவழிப் போக்குவரத்து ஏற்பாட்டை மாவட்ட நிர்வாகம் செயல்படுத்தியுள்ளது. அதன்படி, ஒரே நேரத்தில் ஒரு திசையில் இருந்து மட்டுமே வாகனங்கள் செல்ல அனுமதிக்கப்படும். அதே நேரத்தில் எதிர் திசையில் போக்குவரத்து தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படும். இருபுறமும் 30 நிமிடங்கள் இடைவெளியில் வாகன போக்குவரத்து மாறி மாறி ஒழுங்குப்படுத்தப்படும். இந்த திட்டம் அமலுக்கு வந்துள்ளதால் பயணிகள் இனி எந்த இடையூறும் இன்றி பத்ரிநாத் மற்றும் ஹேம்குந்த் சாஹிப் புனித பயணத்தை மேற்கொள்ளலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ETV Bharat Tamil Nadu Team

Tamil Nadu's geography is as such it shares a coastal border with India's neighbour Sri Lanka. Its political discourse is unique. ETV Bharat Tamil Nadu has a dedicated bureau in the capital and a batch of journalists covering the rest of the state.

