சூறாவளி காற்றால் கவிழ்ந்த ஆட்டோ - AUTO OVERTURNED BY GALEFORCE WINDS
Published : May 1, 2026 at 3:22 PM IST
திண்டுக்கல்: பழனி சுற்றுவட்டாரங்களில் சூறாவளி காற்றுடன்கூடிய ஆலங்கட்டி மழை பெய்ததால் டீக்கடையின் முன் இருந்த மரம் முறிந்து அருகில் இருந்த ஆட்டோ மீது விழுந்ததில் ஆட்டோ கவிழ்ந்த சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி பரபரப்பு ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பழனி மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் கடுமையான வெயில் மக்களை வாட்டி வதைத்தது. இந்த நிலையில் நேற்று திடீரென மழை பெய்யத் துவங்கியது. பழனி மற்றும் சுற்றுவட்டார கிராமங்களான ஆயக்குடி, நெய்க்காரப்பட்டி, பாலசமுத்திரம், பழனி நகர் பகுதி உள்ளிட்ட அனைத்து இடங்களிலும் நேற்று மாலை முதல் தொடர்ந்து 5 மணி நேரமாக சூறாவளி காற்றுடன் கூடிய ஆலங்கட்டி மழை பெய்தது.
இதில், பழனி பேருந்து நிலையம், ரயில் நிலைய சாலையில் மழை காரணமாக தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. மேலும் இடும்பன் குளம் பகுதியில் பாதயாத்திரை வந்த பக்தர்கள் மழைக்காக ஒதுங்கி இருந்த தகர செட்டு திடீரென கவிழ்ந்து பக்தர் மீது விழுந்ததில் 5 சிறுவர்கள் உள்ளிட்ட 18 பக்தர்கள் காயம் அடைந்தனர்.
இந்நிலையில் அதே இடும்பன் குளம் பகுதியில் உள்ள டீ கடை முன்பு இருந்த மரம் ஒன்று சூறாவளி காற்றில் முறிந்து கடைமுன் நின்றிருந்த ஆட்டோ மீது விழுந்து கவிழ்ந்த சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது .
