ETV Bharat / Videos

வால்பாறையில் அமலுக்கு வந்தது இ-பாஸ்! - VALPARAI EPASS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 1, 2025 at 1:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கோயம்புத்தூர்: ஊட்டி, கொடைக்கானலை தொடர்ந்து பொள்ளாச்சியில் உள்ள முக்கிய சுற்றுலா தலமான வால்பாறைக்கு செல்லும் அனைத்து பயணிகளின் வாகனங்களுக்கும் சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி இ-பாஸ் நடைமுறை இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது.

பொள்ளாச்சியில் இருந்து ஆழியார் வழியாக வால்பாறைக்கு செல்லும் பிரதான சாலை 40 கொண்டை ஊசி வளைவுகள் கொண்ட அடர்ந்த வனப் பகுதியில் அமைந்துள்ளது. மேலும் இங்கு ஆழியார் வனத் துறை சோதனைச் சாவடி அமைந்துள்ளது. எனவே இவ்வழியாக வால்பாறை மற்றும் குரங்கருவி எனப்படும் கவியருவிக்கு வரும் சுற்றுலாப் பயணிகள் வாகனங்களுக்கு இ-பாஸ் வாகன தணிக்கை செய்யப்பட்ட பின்னரே அனுமதித்து வருகின்றனர்.

சுற்றுலாப் பயணிகளின் வாகனங்கள் அங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ள இ-பாஸ் சோதனை மையத்தில், இ-பாஸ் எடுத்த பின்பே அனுமதிக்கப்படுகிறது. அதே நேரத்தில் அரசு பேருந்துகளில் வரும் சுற்றுலாப் பயணிகள் வழக்கம் போல பயணம் செய்து வருகின்றனர்.

மேலும் வால்பாறை செல்லும் சுற்றுலா பயணிகளின் வாகனங்களில் நெகிழிப் பை மற்றும் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்கள் வைத்திருந்தால் அதனை வனத் துறையினர் பறிமுதல் செய்து அவர்களை அனுமதிக்கின்றனர். மேலும் வனச் சாலையில் பயணம் செய்யும் சுற்றுலா பயணிகள் குரங்கு, வரையாடு உள்ளிட்ட வன விலங்குகளை கண்டால் அவைகளுக்கு உணவு கொடுத்து, தொந்தரவு செய்யக்கூடாது எனவும் எச்சரித்து அனுப்புகின்றனர்.

கோயம்புத்தூர்: ஊட்டி, கொடைக்கானலை தொடர்ந்து பொள்ளாச்சியில் உள்ள முக்கிய சுற்றுலா தலமான வால்பாறைக்கு செல்லும் அனைத்து பயணிகளின் வாகனங்களுக்கும் சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி இ-பாஸ் நடைமுறை இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது.

பொள்ளாச்சியில் இருந்து ஆழியார் வழியாக வால்பாறைக்கு செல்லும் பிரதான சாலை 40 கொண்டை ஊசி வளைவுகள் கொண்ட அடர்ந்த வனப் பகுதியில் அமைந்துள்ளது. மேலும் இங்கு ஆழியார் வனத் துறை சோதனைச் சாவடி அமைந்துள்ளது. எனவே இவ்வழியாக வால்பாறை மற்றும் குரங்கருவி எனப்படும் கவியருவிக்கு வரும் சுற்றுலாப் பயணிகள் வாகனங்களுக்கு இ-பாஸ் வாகன தணிக்கை செய்யப்பட்ட பின்னரே அனுமதித்து வருகின்றனர்.

சுற்றுலாப் பயணிகளின் வாகனங்கள் அங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ள இ-பாஸ் சோதனை மையத்தில், இ-பாஸ் எடுத்த பின்பே அனுமதிக்கப்படுகிறது. அதே நேரத்தில் அரசு பேருந்துகளில் வரும் சுற்றுலாப் பயணிகள் வழக்கம் போல பயணம் செய்து வருகின்றனர்.

மேலும் வால்பாறை செல்லும் சுற்றுலா பயணிகளின் வாகனங்களில் நெகிழிப் பை மற்றும் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்கள் வைத்திருந்தால் அதனை வனத் துறையினர் பறிமுதல் செய்து அவர்களை அனுமதிக்கின்றனர். மேலும் வனச் சாலையில் பயணம் செய்யும் சுற்றுலா பயணிகள் குரங்கு, வரையாடு உள்ளிட்ட வன விலங்குகளை கண்டால் அவைகளுக்கு உணவு கொடுத்து, தொந்தரவு செய்யக்கூடாது எனவும் எச்சரித்து அனுப்புகின்றனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

TOURISTS EPASS
வால்பாறை இபாஸ்
VALPARAI
வால்பாறைக்கு இபாஸ் கட்டாயம்
VALPARAI EPASS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

சாலையோரம் உள்ள புல்வெளியில் விளையாடும் சிறுத்தை

‘ஆடினே இருப்பேன்’ - கார் லைட்டையும் பொருட்படுத்தாமல் சாலையோர புல்வெளியில் ஹாயாக விளையாடிய சிறுத்தை!

October 31, 2025 at 11:29 AM IST
ஈரோடு மாவட்டத்தில் பெண்ணை தாக்கி, அந்தரத்தில் வீசிய காட்டுப்பன்றி

ஈரோடு மாவட்டத்தில் பெண்ணை தாக்கி, அந்தரத்தில் வீசிய காட்டுப்பன்றி!

October 30, 2025 at 3:02 PM IST
போராட்டத்தில் விவசாயிகள்

அடுப்பு, சமையல் பாத்திரங்களுடன் சமைத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள்!

October 30, 2025 at 2:33 PM IST
சிறுத்தையை பிடிக்க கூண்டு வைத்த வனத்துறையினர்

நேர்த்திக்கடனுக்காக வளர்க்கப்பட்ட கிடாவை கொன்ற சிறுத்தை: அதிரடியில் இறங்கிய வனத்துறை!

October 30, 2025 at 9:59 AM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.