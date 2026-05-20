ETV Bharat / Videos

'வாழும் கலை அறக்கட்டளை' ஆண்டு விழாவில் சந்திரபாபு நாயுடு; பெங்களூருவில் இருந்து நேரலை காட்சிகள் - ART OF LIVING 45TH ANNIVERSARY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
வாழும் கலை அறக்கட்டளை ஆண்டு விழா (ETV Bharat)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 20, 2026 at 6:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

பெங்களூரு: வாழும் கலை அறக்கட்டளை ( The Art of Living Foundation)  தமது 45-ம் ஆண்டு விழாவை கொண்டாடி வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, கர்நாடக மாநில தலைநகர் பெங்களூருவுக்கு அருகே உதய்புராவில் அமைந்துள்ள இந்த அறக்கட்டளையின் சர்வதேச ஆசிரமத்தில் சத்சங்கம் நிகழ்ச்சி இன்று மாலை தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.  

சிறப்புமிக்க இந்த நிகழ்ச்சியில் வாழும் கலை அறக்கட்டளையின் நிறுவனர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கர் உடன், ஆந்திர மாநில முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு பங்கேற்றுள்ளார். அதன் நேரலை காட்சிகளை இங்கு காணலாம்.

வாழும் கலை அறக்கட்டளை, கடந்த 1981-ம் ஆண்டு ஆன்மிக குரு ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கரால் நிறுவப்பட்டது. மன அழுத்தம் மற்றும் வன்முறையற்ற சமுதாயத்தை உருவாக்கும் நோக்கத்துடன் நிறுவப்பட்ட இந்த சர்வதேச அமைப்பு, பெங்களூருவை தலைமையிடமாகக் கொண்டு இன்று 180-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் இயங்கி வருகிறது.

மனஅமைதிக்கான பிரத்யேக யோகா, தியானம் மற்றும் 'சுதர்சன கிரியா' போன்ற சுவாசப் பயிற்சிகள் இந்த அறக்கட்டளையின் சார்பில் கற்றுத்தரப்படுகின்றன.

கிராமப்புற மேம்பாடு, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, கல்வி, பெண்கள் மேம்பாடு போன்ற பல்வேறு சமூக நலப்பணிகளையும் 'வாழும் கலை அறக்கட்டளை' மேற்கொண்டு வருகிறது.

பெங்களூரு: வாழும் கலை அறக்கட்டளை ( The Art of Living Foundation)  தமது 45-ம் ஆண்டு விழாவை கொண்டாடி வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, கர்நாடக மாநில தலைநகர் பெங்களூருவுக்கு அருகே உதய்புராவில் அமைந்துள்ள இந்த அறக்கட்டளையின் சர்வதேச ஆசிரமத்தில் சத்சங்கம் நிகழ்ச்சி இன்று மாலை தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.  

சிறப்புமிக்க இந்த நிகழ்ச்சியில் வாழும் கலை அறக்கட்டளையின் நிறுவனர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கர் உடன், ஆந்திர மாநில முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு பங்கேற்றுள்ளார். அதன் நேரலை காட்சிகளை இங்கு காணலாம்.

வாழும் கலை அறக்கட்டளை, கடந்த 1981-ம் ஆண்டு ஆன்மிக குரு ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கரால் நிறுவப்பட்டது. மன அழுத்தம் மற்றும் வன்முறையற்ற சமுதாயத்தை உருவாக்கும் நோக்கத்துடன் நிறுவப்பட்ட இந்த சர்வதேச அமைப்பு, பெங்களூருவை தலைமையிடமாகக் கொண்டு இன்று 180-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் இயங்கி வருகிறது.

மனஅமைதிக்கான பிரத்யேக யோகா, தியானம் மற்றும் 'சுதர்சன கிரியா' போன்ற சுவாசப் பயிற்சிகள் இந்த அறக்கட்டளையின் சார்பில் கற்றுத்தரப்படுகின்றன.

கிராமப்புற மேம்பாடு, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, கல்வி, பெண்கள் மேம்பாடு போன்ற பல்வேறு சமூக நலப்பணிகளையும் 'வாழும் கலை அறக்கட்டளை' மேற்கொண்டு வருகிறது.

For All Latest Updates

TAGGED:

CHANDRABABU NAIDU
BANGALORE
SRI SRI RAVI SHANKAR
சந்திரபாபு நாயுடு
ART OF LIVING 45TH ANNIVERSARY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

முதலமைச்சர் விஜய்

நேரலை | தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் தவெக அரசு மீது நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு

May 13, 2026 at 9:29 AM IST
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச.ஜோசப் விஜய்

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை நேரலை | சபாநாயகர் பதவியேற்பு; பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கும் த.வெ.க; அதிமுக சட்டசபைக் குழு தலைவர் முடிவு

May 12, 2026 at 9:31 AM IST
17வது சட்டப்பேரவையின் முதல் கூட்டத்தொடர்

பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் கூடிய சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடர்: கோட் சூட்டுடன் வந்த முதலமைச்சர் விஜய்

May 11, 2026 at 9:40 AM IST
விஜய்

விஜய் பதவி ஏற்பு விழா நேரலை

May 10, 2026 at 8:39 AM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.