ETV Bharat / Videos

3 மாவட்டங்களுக்கு விரைந்த தேசிய பேரிடர் மீட்பு படை - ARAKKONAM NDRF RUSHED TO 3 DT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
தேசிய பேரிடர் மீட்பு படையினர் மூன்று மாவட்டங்களுக்கு விரைவு (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 9, 2026 at 2:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

வேலூர்: அரக்கோணம் தேசிய பேரிடர் மீட்பு படையிலிருந்து 90 வீரர்கள் மூன்று மாவட்டங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளனர்.  

தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்று முதல் அடுத்த மூன்று நாட்கள் வரை சில இடங்களில் கனமழையும், சில இடங்களில் மிதமான மழையும் பெய்யக் கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு அரசு பேரிடர் மேலாண்மை துறையின் கோரிக்கையின்பேரில் புயல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதன் ஒரு பகுதியாக, ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அரக்கோணம் பகுதியில் இருந்து தேசிய பேரிடர் மீட்பு படையின் (NDRF) நான்காவது பிரிவிலிருந்து 90 வீரர்கள், மூன்று மாவட்டங்களுக்கு மீட்பு பணிகளை மேற்கொள்ள விரைந்து அனுப்பப்பட்டுள்ளனர்.  

அதீத கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ள கடலூர், திருநெல்வேலி மற்றும் நாகப்பட்டினம் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு தலா 30 பேர் கொண்ட மூன்று குழுக்கள் பிரிக்கப்பட்டு அனுப்பப்பட்டுள்ளன.

இந்த மீட்பு குழுக்கள் மீட்பு உபகரணங்கள், பாதுகாப்பு சாதனங்கள், தொலைத்தொடர்பு கருவிகள் உள்ளிட்ட அதிநவீன பாதுகாப்பு பொருட்களுடன் வாகனங்கள் மூலம் சாலை மார்க்கமாக சம்பந்தப்பட்ட மாவட்டங்களுக்கு விரைந்துள்ளனர். மழை மற்றும் வெள்ள பாதிப்புகள் ஏற்பட்டால் உடனடியாக மீட்பு மற்றும் நிவாரண பணிகளில் ஈடுபட அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

வேலூர்: அரக்கோணம் தேசிய பேரிடர் மீட்பு படையிலிருந்து 90 வீரர்கள் மூன்று மாவட்டங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளனர்.  

தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்று முதல் அடுத்த மூன்று நாட்கள் வரை சில இடங்களில் கனமழையும், சில இடங்களில் மிதமான மழையும் பெய்யக் கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு அரசு பேரிடர் மேலாண்மை துறையின் கோரிக்கையின்பேரில் புயல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதன் ஒரு பகுதியாக, ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அரக்கோணம் பகுதியில் இருந்து தேசிய பேரிடர் மீட்பு படையின் (NDRF) நான்காவது பிரிவிலிருந்து 90 வீரர்கள், மூன்று மாவட்டங்களுக்கு மீட்பு பணிகளை மேற்கொள்ள விரைந்து அனுப்பப்பட்டுள்ளனர்.  

அதீத கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ள கடலூர், திருநெல்வேலி மற்றும் நாகப்பட்டினம் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு தலா 30 பேர் கொண்ட மூன்று குழுக்கள் பிரிக்கப்பட்டு அனுப்பப்பட்டுள்ளன.

இந்த மீட்பு குழுக்கள் மீட்பு உபகரணங்கள், பாதுகாப்பு சாதனங்கள், தொலைத்தொடர்பு கருவிகள் உள்ளிட்ட அதிநவீன பாதுகாப்பு பொருட்களுடன் வாகனங்கள் மூலம் சாலை மார்க்கமாக சம்பந்தப்பட்ட மாவட்டங்களுக்கு விரைந்துள்ளனர். மழை மற்றும் வெள்ள பாதிப்புகள் ஏற்பட்டால் உடனடியாக மீட்பு மற்றும் நிவாரண பணிகளில் ஈடுபட அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

NATIONAL DISASTER RESPONSE FORCE
TN STORM WARNING
புயல் முன்னெச்சரிக்கை
தேசிய பேரிடர் மீட்பு படை
ARAKKONAM NDRF RUSHED TO 3 DT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

பவானிசாகர் அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறப்பு

பவானிசாகர் அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறப்பு

January 9, 2026 at 1:46 PM IST
போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட சிறுபான்மையின மக்கள்

சிறுபான்மையின மக்கள் 'நூதன' போராட்டம்

January 8, 2026 at 4:28 PM IST
சென்னையில் மீண்டும் டபுள் டக்கர் பஸ்

விரைவில் சென்னையில் மீண்டும் 'மாடி பஸ்'

January 8, 2026 at 2:13 PM IST
மெரினாவில் போக்குவரத்து காவலர்களுக்கு இடையே மோதல்

மெரினாவில் மோதிக்கொண்ட போக்குவரத்து காவலர்கள்

January 8, 2026 at 10:52 AM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.