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போதைப்பொருள் ஒழிப்பை வலியுறுத்தி நடைபெற்ற காத்தாடி திருவிழா

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கடற்கரையில் வண்ணமயமாக பறந்த காத்தாடிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 26, 2026 at 3:25 PM IST

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நாகப்பட்டினம்: காமேஸ்வரம் நீலக்கடற்கரையில் போதைப்பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வை மாவட்ட ஆட்சியர் தொடங்கி வைத்தார்.

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் கீழையூர் ஒன்றியம் காமேஸ்வரம் நீலக்கடற்கரையில் போதைப்பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வை வலியுறுத்தி நடைபெற்ற ‘நாகை காத்தாடி திருவிழா 2026’-யை மாவட்ட ஆட்சியர் கே.ஜே.பிரவீன்குமார் தொடங்கி வைத்தார். இந்த காத்தாடி திருவிழாவையொட்டி கடற்கரைப் பகுதியில் விதவிதமான வண்ணங்களில் வடிவமைக்கப்பட்ட காத்தாடிகள் பறக்கவிடப்பட்டன. வானில் உயரமாக பறந்த காத்தாடிகளை கடற்கரையில் திரண்டிருந்த பொதுமக்கள் மற்றும் குழந்தைகள் ஆர்வத்துடன் பார்வையிட்டு ரசித்தனர். இதனால் காமேஸ்வரம் நீலக்கடற்கரை வண்ணமயமாக காட்சியளித்தது. 

காத்தாடி வானில் உயரமாகப் பறப்பதற்கு அதனுடன் இணைந்திருக்கும் நூல் எவ்வளவு முக்கியமோ, அதேபோல் குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்களின் எதிர்கால உயர்வுக்கு விழிப்புணர்வும், பொறுப்புணர்வும் அவசியம் என்பதை வலியுறுத்தும் வகையில் இந்த விழா ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. சமுதாயத்தில் போதைப்பொருள் பயன்பாட்டை ஒழிப்பதில் அரசு மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் நடவடிக்கைகளுடன், மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்களின் பங்களிப்பும் அவசியம் என இந்த காத்தாடி விழாவில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

நாகப்பட்டினம்: காமேஸ்வரம் நீலக்கடற்கரையில் போதைப்பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வை மாவட்ட ஆட்சியர் தொடங்கி வைத்தார்.

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் கீழையூர் ஒன்றியம் காமேஸ்வரம் நீலக்கடற்கரையில் போதைப்பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வை வலியுறுத்தி நடைபெற்ற ‘நாகை காத்தாடி திருவிழா 2026’-யை மாவட்ட ஆட்சியர் கே.ஜே.பிரவீன்குமார் தொடங்கி வைத்தார். இந்த காத்தாடி திருவிழாவையொட்டி கடற்கரைப் பகுதியில் விதவிதமான வண்ணங்களில் வடிவமைக்கப்பட்ட காத்தாடிகள் பறக்கவிடப்பட்டன. வானில் உயரமாக பறந்த காத்தாடிகளை கடற்கரையில் திரண்டிருந்த பொதுமக்கள் மற்றும் குழந்தைகள் ஆர்வத்துடன் பார்வையிட்டு ரசித்தனர். இதனால் காமேஸ்வரம் நீலக்கடற்கரை வண்ணமயமாக காட்சியளித்தது. 

காத்தாடி வானில் உயரமாகப் பறப்பதற்கு அதனுடன் இணைந்திருக்கும் நூல் எவ்வளவு முக்கியமோ, அதேபோல் குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்களின் எதிர்கால உயர்வுக்கு விழிப்புணர்வும், பொறுப்புணர்வும் அவசியம் என்பதை வலியுறுத்தும் வகையில் இந்த விழா ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. சமுதாயத்தில் போதைப்பொருள் பயன்பாட்டை ஒழிப்பதில் அரசு மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் நடவடிக்கைகளுடன், மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்களின் பங்களிப்பும் அவசியம் என இந்த காத்தாடி விழாவில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

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TAGGED:

ANTI DRUG AWARENESS
KITES FESTIVAL
NAGAPATTINAM BEACH
போதைப்பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு
ANTI DRUG AWARENESS KITES FESTIVAL

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