கார்த்திகை மாத உண்டியல் காணிக்கை ரூ. 6 கோடி! - ANNAMALAIYAR TEMPLE

கார்த்திகை மாத உண்டியல் காணிக்கை ரூ. 6 கோடி (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 24, 2025 at 4:29 PM IST

1 Min Read
திருவண்ணாமலை: அண்ணாமலையார் கோயிலின் தீபத் திருவிழா மற்றும் கார்த்திகை மாத பௌர்ணமி உண்டியல் காணிக்கை எண்ணிக்கை நடைபெற்றது. இதில் 6 கோடியே 4 லட்சத்து 48 ஆயிரம் 154 ரூபாய் மற்றும் 235 கிராம் தங்கம், 2,270 கிராம் வெள்ளி ஆகியவற்றை பக்தர்கள் உண்டியலில் காணிக்கையாக செலுத்தியிருந்தனர். 

பஞ்சபூத தலங்களில் அக்னி தலமாக விளங்கும் திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயிலில் கார்த்திகை தீபத் திருவிழா மற்றும் கார்த்திகை மாதம் பௌர்ணமி முடிந்து திருக்கல்யாண மண்டபத்தில் உண்டியல் எண்ணும் பணி நடைபெற்றது. இதில் கோயில் ஊழியர்கள் மற்றும் தன்னார்வலர்கள் என 100-க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு பல்வேறு உண்டியல்களில் இருந்த காணிக்கையை எண்ணினர்.

அண்ணாமலையார் கோயில் வளாகத்தில் உள்ள உண்டியல்கள் மற்றும் கிரிவலப் பாதையில் உள்ள அஷ்ட லிங்கத்தில் வைக்கப்பட்ட உண்டியல்கள் என அனைத்தும் திறக்கப்பட்டு எண்ணும் பணி நடைபெற்றது.

தீபத் திருவிழா மற்றும் கார்த்திகை மாத பௌர்ணமி கிரிவலம் மேற்கொண்ட பக்தர்கள், உண்டியல்களில் 6 கோடியே 4 லட்சத்து 48 ஆயிரம் 154
ரூபாய் மற்றும் 235 கிராம் தங்கம், 2,270 கிராம் வெள்ளி போன்றவற்றை காணிக்கையாக செலுத்தியிருந்தனர். 

