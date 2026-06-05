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புதிய அரசியல் இயக்கம் தொடங்கினார் அண்ணாமலை: அடுத்த தேர்தலில் போட்டி என அறிவிப்பு - ANNAMALAI

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அண்ணாமலை (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 5, 2026 at 12:03 PM IST

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சென்னை: பரபரப்பான அரசியல் சூழலில் தனது அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை குறித்து அண்ணாமலை சமூக வலைதளத்தில் நேரலையாக பேசி வருகிறார். இதில், தான் புதிய அரசியல் இயக்கத்தை தொடங்கப் போவதாகவும், அடுத்த தேர்தலில் தாங்கள் நிச்சயம் போட்டியிடுவோம் எனவும் அறிவித்துள்ளார்.

தமிழக பாஜக தலைவர் பதவியில் இருந்து அண்ணாமலை நீக்கப்பட்டது முதலாகவே, அக்கட்சியில் பெரும் சலசலப்பு ஏற்பட்டு வந்தது.

அண்ணாமலை பாஜகவில் இருந்து ஓரங்கப்பட்டு வருவதாக அவரது ஆதரவாளர்கள் ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தி வந்தனர்.

இதனிடையே, நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் அண்ணாமலை போட்டியிடுவார் என அவரது ஆதரவாளர்கள் எதிர்பார்த்திருந்தனர். ஆனால், அதுவும் நடக்கவில்லை.

இது அண்ணாமலையையே தனிப்பட்ட முறையில் பெரிது பாதித்ததாக கூறப்பட்டது. இதனால் அதிருப்தியில் இருந்து வந்த அண்ணாமலை, கட்சியின் முக்கிய நிகழ்வுகளில் கூட பங்கேற்காமல் இருந்து வந்தார்.

இந்த சூழலில்தான், மூன்று தினங்களுக்கு முன்பு டெல்லி புறப்பட்டு சென்ற அவர், கட்சியின் தேசிய தலைவர் நிதின் நபினை சந்தித்து தனது ராஜினாமா கடிதத்தை வழங்கினார்.

இதற்கு முன்பாகவே, அண்ணாமலை புதிய கட்சி தொடங்கப் போகிறார் என்ற பேச்சுகள் அடிபட ஆரம்பித்தன. மேலும், அவர் தனிக்கட்சியை தொடங்குவதை போல ஆங்காங்கே போஸ்டர்களும் ஒட்டப்பட்டன.

இதனிடையே, தனது நிலைப்பாட்டை வெள்ளிக்கிழமை (ஜூன் 5) பகல் 12 மணிக்கு அறிவிக்கப் போவதாக அண்ணாமலை தெரிவித்திருந்தார்.

அதன்படி, தற்போது சமூக வலைதளத்தில் அண்ணாமலை பேசி வருகிறார். புதிய கட்சிக்கான அறிவிப்பை அவர் வெளியிடுவார் என அவரது ஆதரவாளர்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருந்தனர். அந்த வகையில், தற்போது சமூக வலைதளம் வாயிலாக பேசிய அண்ணாமலை, தான் புதிய அரசியல் இயக்கத்தை தொடங்கப் போவதாக அறிவித்திருக்கிறார்.

ஏற்கனவே புதிய கட்சி தொடங்கி, தேர்தலில் வெற்றி பெற்று விஜய் முதலமைச்சராகியுள்ள நிலையில், அண்ணாமலையும் தனிக்கட்சி தொடங்கினால் தமிழக அரசியல் களமே அனல் பறக்கும் என அரசியல் நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

சென்னை: பரபரப்பான அரசியல் சூழலில் தனது அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை குறித்து அண்ணாமலை சமூக வலைதளத்தில் நேரலையாக பேசி வருகிறார். இதில், தான் புதிய அரசியல் இயக்கத்தை தொடங்கப் போவதாகவும், அடுத்த தேர்தலில் தாங்கள் நிச்சயம் போட்டியிடுவோம் எனவும் அறிவித்துள்ளார்.

தமிழக பாஜக தலைவர் பதவியில் இருந்து அண்ணாமலை நீக்கப்பட்டது முதலாகவே, அக்கட்சியில் பெரும் சலசலப்பு ஏற்பட்டு வந்தது.

அண்ணாமலை பாஜகவில் இருந்து ஓரங்கப்பட்டு வருவதாக அவரது ஆதரவாளர்கள் ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தி வந்தனர்.

இதனிடையே, நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் அண்ணாமலை போட்டியிடுவார் என அவரது ஆதரவாளர்கள் எதிர்பார்த்திருந்தனர். ஆனால், அதுவும் நடக்கவில்லை.

இது அண்ணாமலையையே தனிப்பட்ட முறையில் பெரிது பாதித்ததாக கூறப்பட்டது. இதனால் அதிருப்தியில் இருந்து வந்த அண்ணாமலை, கட்சியின் முக்கிய நிகழ்வுகளில் கூட பங்கேற்காமல் இருந்து வந்தார்.

இந்த சூழலில்தான், மூன்று தினங்களுக்கு முன்பு டெல்லி புறப்பட்டு சென்ற அவர், கட்சியின் தேசிய தலைவர் நிதின் நபினை சந்தித்து தனது ராஜினாமா கடிதத்தை வழங்கினார்.

இதற்கு முன்பாகவே, அண்ணாமலை புதிய கட்சி தொடங்கப் போகிறார் என்ற பேச்சுகள் அடிபட ஆரம்பித்தன. மேலும், அவர் தனிக்கட்சியை தொடங்குவதை போல ஆங்காங்கே போஸ்டர்களும் ஒட்டப்பட்டன.

இதனிடையே, தனது நிலைப்பாட்டை வெள்ளிக்கிழமை (ஜூன் 5) பகல் 12 மணிக்கு அறிவிக்கப் போவதாக அண்ணாமலை தெரிவித்திருந்தார்.

அதன்படி, தற்போது சமூக வலைதளத்தில் அண்ணாமலை பேசி வருகிறார். புதிய கட்சிக்கான அறிவிப்பை அவர் வெளியிடுவார் என அவரது ஆதரவாளர்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருந்தனர். அந்த வகையில், தற்போது சமூக வலைதளம் வாயிலாக பேசிய அண்ணாமலை, தான் புதிய அரசியல் இயக்கத்தை தொடங்கப் போவதாக அறிவித்திருக்கிறார்.

ஏற்கனவே புதிய கட்சி தொடங்கி, தேர்தலில் வெற்றி பெற்று விஜய் முதலமைச்சராகியுள்ள நிலையில், அண்ணாமலையும் தனிக்கட்சி தொடங்கினால் தமிழக அரசியல் களமே அனல் பறக்கும் என அரசியல் நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

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TAGGED:

அண்ணாமலை
புதிய கட்சி
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ANNAMALAI VIDEO
ANNAMALAI

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ETV Bharat Tamil Nadu Team

Tamil Nadu's geography is as such it shares a coastal border with India’s neighbour Sri Lanka. Its political discourse is unique. ETV Bharat Tamil Nadu has a dedicated bureau in the capital and a batch of journalists covering the rest of the state. It brings you stories which matter to the region and from the state's perspective. Its coverage is not limited to the latest happenings but also will include unique and extraordinary stories from across the country and elsewhere from the globe as well....view details

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