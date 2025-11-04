ETV Bharat / Videos

ஆண்கள் மட்டும் பங்கேற்ற கிடா விருந்து! களைகட்டிய ஐப்பசி திருவிழா! - SADAIYANDI TEMPLE FEAST THIRUVIZHA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 4, 2025 at 1:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தேனி: டி.அணைக்கரைப்பட்டியில் உள்ள சடையாண்டி கோயிலில் ஆண்கள் மட்டுமே பங்கேற்ற ஐப்பசி திருவிழா நேற்று நள்ளரவு வெகு சிறப்பாக தொடங்கிய நிலையில் பக்தர்களுக்கு தடபுடல் கறி விருந்து அளிக்கப்பட்டது.

ஆண்டிபட்டி அருகே உள்ள டி.அணைக்கரைப்பட்டி கிராமத்தில் சடையாண்டி கோயில் உள்ளது. இந்த கோயிலில் ஆண்டுதோறும் ஐப்பசி திருவிழா சிறப்பாக கொண்டாடப்படுவது வழக்கம். அந்த ஐப்பசி திருவிழாவில் ஆண்கள் மட்டுமே பங்கேற்பார்கள். அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு ஐப்பசி திருவிழா நேற்று நள்ளிரவு கோலாகலமாக தொடங்கியது. முதலில் சடையாண்டி சாமி உருவ சிலைக்கு சிறப்பு பூஜைகள், ஆரதணைகள் செய்யப்பட்டன. தொடர்ந்து, சிறப்பு அலங்காரத்துடன் இருந்த சடையாண்டிக்கு பக்தர்கள் சிறப்பு வழிபாடு செய்தனர்.

இந்த விழாவில் டி.அணைக்கரைப்பட்டி மற்றும் சுற்று வட்டார கிராமங்களை சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான ஆண்கள் பங்கேற்றனர். திருவிழாவின் சிறப்பு அம்சமாக நள்ளிரவில் 105 கிடா வெட்டி சடையாண்டிக்கு படையலிடப்பட்டது. தொடர்ந்து, பக்தர்களுக்கு பிரமாண்ட கறி விருந்து வழங்கப்பட்டது. நள்ளிரவு முதல் அதிகாலை வரை விடிய விடிய நடைபெற்ற கறி விருந்தில் ஆயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்றனர்.

தேனி: டி.அணைக்கரைப்பட்டியில் உள்ள சடையாண்டி கோயிலில் ஆண்கள் மட்டுமே பங்கேற்ற ஐப்பசி திருவிழா நேற்று நள்ளரவு வெகு சிறப்பாக தொடங்கிய நிலையில் பக்தர்களுக்கு தடபுடல் கறி விருந்து அளிக்கப்பட்டது.

ஆண்டிபட்டி அருகே உள்ள டி.அணைக்கரைப்பட்டி கிராமத்தில் சடையாண்டி கோயில் உள்ளது. இந்த கோயிலில் ஆண்டுதோறும் ஐப்பசி திருவிழா சிறப்பாக கொண்டாடப்படுவது வழக்கம். அந்த ஐப்பசி திருவிழாவில் ஆண்கள் மட்டுமே பங்கேற்பார்கள். அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு ஐப்பசி திருவிழா நேற்று நள்ளிரவு கோலாகலமாக தொடங்கியது. முதலில் சடையாண்டி சாமி உருவ சிலைக்கு சிறப்பு பூஜைகள், ஆரதணைகள் செய்யப்பட்டன. தொடர்ந்து, சிறப்பு அலங்காரத்துடன் இருந்த சடையாண்டிக்கு பக்தர்கள் சிறப்பு வழிபாடு செய்தனர்.

இந்த விழாவில் டி.அணைக்கரைப்பட்டி மற்றும் சுற்று வட்டார கிராமங்களை சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான ஆண்கள் பங்கேற்றனர். திருவிழாவின் சிறப்பு அம்சமாக நள்ளிரவில் 105 கிடா வெட்டி சடையாண்டிக்கு படையலிடப்பட்டது. தொடர்ந்து, பக்தர்களுக்கு பிரமாண்ட கறி விருந்து வழங்கப்பட்டது. நள்ளிரவு முதல் அதிகாலை வரை விடிய விடிய நடைபெற்ற கறி விருந்தில் ஆயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்றனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

தேனி
சடையாண்டி கோயில்
டி அணைக்கரைபட்டி
ANAIKARAIPATTI SADAIYANDI TEMPLE
SADAIYANDI TEMPLE FEAST THIRUVIZHA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

சைக்கிளிங் போட்டியில் கலந்து கொண்ட இளைஞர்கள்

சைக்கிளிங் போட்டி: முதல் பரிசை தட்டி சென்ற நீலகிரி இளைஞர்!

November 3, 2025 at 8:26 PM IST
ஜெர்மன் பெண்ணை தமிழ் முறைப்படி மணந்த தஞ்சை இளைஞர்

கடல் கடந்து வந்த காதல்! ஜெர்மன் பெண்ணை மணந்த தஞ்சை இளைஞர்!!

November 3, 2025 at 7:24 PM IST
தக்காளி பழங்களை சாலையில் சிதறடித்த காட்டு யானை

“எங்கிருக்கு எங்கிருக்கு...ஹையா இந்தா இருக்கு” தக்காளி டப்பாவை சாலையில் சிதறடித்த காட்டு யானை!

November 3, 2025 at 10:39 AM IST
பெரிய நாயகி அம்மன் திருவீதி உலா

சதய விழா: பெரிய நாயகி அம்மன் திருவீதி உலா வந்த தெய்வீக காட்சி!

November 2, 2025 at 12:40 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.