காரப்பள்ளம் சோதனைச்சாவடி அருகே காரை தாக்க முயன்ற யானை
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Published : October 7, 2026 at 9:16 AM IST
ஈரோடு: காரப்பள்ளம் சோதனைச்சாவடி அருகே காரை தாக்க முயன்ற யானையால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
சத்தியமங்கலம் அடுத்த ஆசனூர், திம்பம் மலைப்பகுதியில் உலவும் யானைகள் அவ்வழியாக செல்லும் கரும்பு லாரிகளை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றன. கரும்பு லாரிகள் இல்லாத போது அவ்வழியாக வாகனங்களில் கரும்பு இருக்கிறதா என நுகர்ந்து பார்க்கின்றன. இந்நிலையில் ஆசனூரில் இருந்து கர்நாடக நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த கார் காரப்பள்ளம் சோதனைச்சாவடி அருகே சென்றபோது சாலையோரம் நின்று கொண்டிருந்த யானை, திடீரென காரை தாக்க முயன்றது.
காரின் பக்கவாட்டு கதவு மீது காலை வைத்து மிரட்டியது. பின்னர் கார் ஓட்டுநர் ஹாரன் அடித்ததால் யானை சற்று விலகியதும் கார் புறப்பட்டது. கரும்பு லாரியை எதிர்ப்பார்த்து தினந்தோறும் யானைகள் சாலையோரம் நிற்பதால் வாகன ஓட்டிகள் அச்சத்துடன் செல்ல வேண்டியுள்ளது.
இந்த சம்பவம் குறித்து வனத்துறையினர் கூறுகையில்," தமிழகம் கர்நாடக எல்லையில் உள்ள தாளவாடி, சாம்ராஜ்நகர், சிக்கோலா உள்ளிட்ட பகுதியில் கரும்புசாகுபடி பரப்பளவு அதிகரித்துள்ளது. பெரும்பாலனா கிராமங்களில் கரும்பு சாகுபடி செய்யப்படுவதால் கரும்புகள் லாரிகள் மூலம் ஏற்றி ஆசனூர், திம்பம், பண்ணாரி மலைப்பாதை வழியாக சத்தியமங்கலம் சர்க்கரை ஆலைக்கு கொண்டு வரப்படுகிறது. லாரியில் ஏற்றப்படும் அளவை பொறுத்து லாரி வாடைகை, கூலி நிர்ணியிக்கப்படுவதால் லாரிகளில் ஓட்டுநர்கள் அதிகமான பாரம் ஏற்றி வருகின்றனர்.
காரப்பள்ளம் சோதனைச்சாவடியில் குறிப்பிட்ட அளவு உயரம் மற்றும் எடையுள்ள லாரிகள் செல்ல அனுமதிக்கப்படும். இதற்கென காரப்பள்ளம் சோதனைச்சாவடியில் உயரத்தடுப்பு கம்பி அமைக்கப்பட்டு அளவு சரிபார்க்கப்படுகிறது. தடுப்பு கம்பிக்கு அதிகமாக உள்ள கரும்புகளை சாலையோரம் ஓட்டுநர்கள் வீசியெறிவதால் அதனை சாப்பிடு வந்த யானைகள் பின்னாளில் பழகிவிட்டன. தற்போது கரும்பு லாரி ஓட்டுநர்களிடம் கரும்பு துண்டை சாலையில் வீசியெறியக்கூடாது என அறிவுறுத்தியுள்ளோம் என்றனர்.
ஈரோடு: காரப்பள்ளம் சோதனைச்சாவடி அருகே காரை தாக்க முயன்ற யானையால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
சத்தியமங்கலம் அடுத்த ஆசனூர், திம்பம் மலைப்பகுதியில் உலவும் யானைகள் அவ்வழியாக செல்லும் கரும்பு லாரிகளை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றன. கரும்பு லாரிகள் இல்லாத போது அவ்வழியாக வாகனங்களில் கரும்பு இருக்கிறதா என நுகர்ந்து பார்க்கின்றன. இந்நிலையில் ஆசனூரில் இருந்து கர்நாடக நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த கார் காரப்பள்ளம் சோதனைச்சாவடி அருகே சென்றபோது சாலையோரம் நின்று கொண்டிருந்த யானை, திடீரென காரை தாக்க முயன்றது.
காரின் பக்கவாட்டு கதவு மீது காலை வைத்து மிரட்டியது. பின்னர் கார் ஓட்டுநர் ஹாரன் அடித்ததால் யானை சற்று விலகியதும் கார் புறப்பட்டது. கரும்பு லாரியை எதிர்ப்பார்த்து தினந்தோறும் யானைகள் சாலையோரம் நிற்பதால் வாகன ஓட்டிகள் அச்சத்துடன் செல்ல வேண்டியுள்ளது.
இந்த சம்பவம் குறித்து வனத்துறையினர் கூறுகையில்," தமிழகம் கர்நாடக எல்லையில் உள்ள தாளவாடி, சாம்ராஜ்நகர், சிக்கோலா உள்ளிட்ட பகுதியில் கரும்புசாகுபடி பரப்பளவு அதிகரித்துள்ளது. பெரும்பாலனா கிராமங்களில் கரும்பு சாகுபடி செய்யப்படுவதால் கரும்புகள் லாரிகள் மூலம் ஏற்றி ஆசனூர், திம்பம், பண்ணாரி மலைப்பாதை வழியாக சத்தியமங்கலம் சர்க்கரை ஆலைக்கு கொண்டு வரப்படுகிறது. லாரியில் ஏற்றப்படும் அளவை பொறுத்து லாரி வாடைகை, கூலி நிர்ணியிக்கப்படுவதால் லாரிகளில் ஓட்டுநர்கள் அதிகமான பாரம் ஏற்றி வருகின்றனர்.
காரப்பள்ளம் சோதனைச்சாவடியில் குறிப்பிட்ட அளவு உயரம் மற்றும் எடையுள்ள லாரிகள் செல்ல அனுமதிக்கப்படும். இதற்கென காரப்பள்ளம் சோதனைச்சாவடியில் உயரத்தடுப்பு கம்பி அமைக்கப்பட்டு அளவு சரிபார்க்கப்படுகிறது. தடுப்பு கம்பிக்கு அதிகமாக உள்ள கரும்புகளை சாலையோரம் ஓட்டுநர்கள் வீசியெறிவதால் அதனை சாப்பிடு வந்த யானைகள் பின்னாளில் பழகிவிட்டன. தற்போது கரும்பு லாரி ஓட்டுநர்களிடம் கரும்பு துண்டை சாலையில் வீசியெறியக்கூடாது என அறிவுறுத்தியுள்ளோம் என்றனர்.