ஓடும் ரயிலில் இருந்து தவறி விழுந்த முதியவர்; நொடிப்பொழுதில் காப்பாற்றிய ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை வீரர்!
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 9, 2026 at 2:29 PM IST
ராணிப்பேட்டை: அரக்கோணம் ரயில் நிலையத்தில் ஓடும் ரயிலில் இருந்து தவறி விழுந்த முதியவரை, ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை வீரர் துரிதமாக செயல்பட்டு பத்திரமாக மீட்ட சம்பவம் பயணிகளிடையே பாராட்டைப் பெற்றுள்ளது.
வேலூர் மாவட்டம், காட்பாடியை அடுத்த மேல்மான்குப்பம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கணேசன் (62). இவர் முன்னாள் ராணுவ வீரர் ஆவார். இவர் இன்று காலை காட்பாடியில் இருந்து சென்னைக்கு செல்வதற்காக லால்பாக் அதிவிரைவு ரயிலில் பயணம் செய்துள்ளார். அப்போது, ரயில் அரக்கோணம் ரயில் நிலையத்தின் 6-வது நடைமேடையில் சென்று கொண்டிருந்த போது, பொதுப் பெட்டியில் பயணம் செய்த கணேசன் எதிர்பாராதவிதமாக ஓடும் ரயிலில் இருந்து தவறி நடைமேடையில் விழுந்துள்ளார்.
இதை கவனித்த அங்கு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை வீரர் பாபன் சௌகான், மின்னல் வேகத்தில் செயல்பட்டு முதியவரை ரயிலில் சிக்காமல் பத்திரமாக மீட்டார். இதனால், முதியவர் எவ்வித காயமுமின்றி உயிர் தப்பினார். ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை வீரரின் துரிதமான செயல்பாட்டைக் கண்ட ரயில் பயணிகள் அவருக்குப் பாராட்டுகளைத் தெரிவித்தனர்.இந்த சம்பவத்தால் அரக்கோணம் ரயில் நிலையத்தில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
ராணிப்பேட்டை: அரக்கோணம் ரயில் நிலையத்தில் ஓடும் ரயிலில் இருந்து தவறி விழுந்த முதியவரை, ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை வீரர் துரிதமாக செயல்பட்டு பத்திரமாக மீட்ட சம்பவம் பயணிகளிடையே பாராட்டைப் பெற்றுள்ளது.
வேலூர் மாவட்டம், காட்பாடியை அடுத்த மேல்மான்குப்பம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கணேசன் (62). இவர் முன்னாள் ராணுவ வீரர் ஆவார். இவர் இன்று காலை காட்பாடியில் இருந்து சென்னைக்கு செல்வதற்காக லால்பாக் அதிவிரைவு ரயிலில் பயணம் செய்துள்ளார். அப்போது, ரயில் அரக்கோணம் ரயில் நிலையத்தின் 6-வது நடைமேடையில் சென்று கொண்டிருந்த போது, பொதுப் பெட்டியில் பயணம் செய்த கணேசன் எதிர்பாராதவிதமாக ஓடும் ரயிலில் இருந்து தவறி நடைமேடையில் விழுந்துள்ளார்.
இதை கவனித்த அங்கு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை வீரர் பாபன் சௌகான், மின்னல் வேகத்தில் செயல்பட்டு முதியவரை ரயிலில் சிக்காமல் பத்திரமாக மீட்டார். இதனால், முதியவர் எவ்வித காயமுமின்றி உயிர் தப்பினார். ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை வீரரின் துரிதமான செயல்பாட்டைக் கண்ட ரயில் பயணிகள் அவருக்குப் பாராட்டுகளைத் தெரிவித்தனர்.இந்த சம்பவத்தால் அரக்கோணம் ரயில் நிலையத்தில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.