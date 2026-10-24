காட்டாற்று வெள்ளம்; கோயில் உண்டியலில் புகுந்த நீர் - காணிக்கையை பத்திரமாக மீட்டெடுத்த அதிகாரிகள்
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Published : October 24, 2026 at 3:54 PM IST
திருப்பூர்: உடுமலை அருகே அமணலிங்கேஸ்வரர் கோயிலுக்குள் காட்டாற்று வெள்ளம் புகுந்த நிலையில், பக்தர்களின் காணிக்கை பணத்தை அதிகாரிகள் பத்திரமாக மீட்டனர்.
தமிழ்நாட்டில் தற்போது வடகிழக்கு பருவமழை நிலவிவரும் நிலையில், உடுமலை அருகே திருமூர்த்தி மலைப்பகுதிகளில் பெய்த கனமழையால் பஞ்சலிங்க அருவியில் திடீரென காட்டாற்று வெள்ளம் ஏற்பட்டு அங்கே பிரசித்தி பெற்ற அமணலிங்கேஸ்வரர் கோவில் வளாகத்தை வெள்ள நீர் சூழ்ந்தது. மேலும், கோவிலில் இருந்த உண்டியல்களிலும் தண்ணீர் புகுந்தது. இதன் காரணமாக உண்டியல்களில் இருந்த பக்தர்களின் காணிக்கைப் பணம் முழுவதும் நனைந்தது.
வெள்ள நீர் வடிந்ததைத் தொடர்ந்து, கோவிலுக்குச் சென்ற அதிகாரிகள் கோவில் வளாகத்தைத் தூய்மைப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டனர். உண்டியலில் இருந்த காணிக்கை பணம் நீரில் நனைந்து ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிக்கொண்டு இருந்த நிலையில், அவற்றை அயர்னிங் இயந்திரத்தின் உதவியுடன் கவனமாக உலர்த்தினர்.
இதையடுத்து, மீட்கப்பட்ட பணம் இந்து சமய அறநிலையத்துறையினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இதனிடையே வெள்ள நீரில் சிக்காதவாறு உண்டியலை மாற்று இடத்தில் வைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை பக்தர்கள் முன்வைத்துள்ளனர்.
திருப்பூர்: உடுமலை அருகே அமணலிங்கேஸ்வரர் கோயிலுக்குள் காட்டாற்று வெள்ளம் புகுந்த நிலையில், பக்தர்களின் காணிக்கை பணத்தை அதிகாரிகள் பத்திரமாக மீட்டனர்.
தமிழ்நாட்டில் தற்போது வடகிழக்கு பருவமழை நிலவிவரும் நிலையில், உடுமலை அருகே திருமூர்த்தி மலைப்பகுதிகளில் பெய்த கனமழையால் பஞ்சலிங்க அருவியில் திடீரென காட்டாற்று வெள்ளம் ஏற்பட்டு அங்கே பிரசித்தி பெற்ற அமணலிங்கேஸ்வரர் கோவில் வளாகத்தை வெள்ள நீர் சூழ்ந்தது. மேலும், கோவிலில் இருந்த உண்டியல்களிலும் தண்ணீர் புகுந்தது. இதன் காரணமாக உண்டியல்களில் இருந்த பக்தர்களின் காணிக்கைப் பணம் முழுவதும் நனைந்தது.
வெள்ள நீர் வடிந்ததைத் தொடர்ந்து, கோவிலுக்குச் சென்ற அதிகாரிகள் கோவில் வளாகத்தைத் தூய்மைப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டனர். உண்டியலில் இருந்த காணிக்கை பணம் நீரில் நனைந்து ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிக்கொண்டு இருந்த நிலையில், அவற்றை அயர்னிங் இயந்திரத்தின் உதவியுடன் கவனமாக உலர்த்தினர்.
இதையடுத்து, மீட்கப்பட்ட பணம் இந்து சமய அறநிலையத்துறையினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இதனிடையே வெள்ள நீரில் சிக்காதவாறு உண்டியலை மாற்று இடத்தில் வைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை பக்தர்கள் முன்வைத்துள்ளனர்.