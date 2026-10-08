ஜெயங்கொண்டத்தில் எல்ஐசி முகவர்கள் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்
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Published : October 8, 2026 at 5:47 PM IST
அரியலூர்: பழைய கமிஷன் திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஜெயங்கொண்டத்தில் எல்ஐசி முகவர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இன்று மதியம் உணவு இடைவேளையின் போது அலுவலக வாயிலில் தலைவர் அருள் தலைமையில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. ஆர்ப்பாட்டத்தில் அகில இந்திய எல்ஐசி முகவர் சங்கத்தின் முன்னாள் செயலாளர் அருமைக்கண்ணு கண்டன உரை நிகழ்த்தினார்.
இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் முன்னணி முகவர்கள் உள்ளிட்ட 30-க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு முழக்கங்கள் எழுப்பினர். ஆர்ப்பாட்டத்தில், கலந்து கொண்டவர்கள் முகவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பழைய கமிஷன் முறையை மீண்டும் அமல்படுத்த வேண்டும் என்றும் அனைத்து முகவர்களுக்கும் மெடி க்ளைம் , குழு காப்பீட்டு உள்ளிட்டவற்றை உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி முழக்கங்கள் எழுப்பினர்.
இதே போல் தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலும், எல்ஐசி அலுவலக வாயில்கள் முகவர்கள் இதே கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். சேலம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் திரளாக முகவர்கள் கலந்து கொண்டு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினர்.
அரியலூர்: பழைய கமிஷன் திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஜெயங்கொண்டத்தில் எல்ஐசி முகவர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இன்று மதியம் உணவு இடைவேளையின் போது அலுவலக வாயிலில் தலைவர் அருள் தலைமையில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. ஆர்ப்பாட்டத்தில் அகில இந்திய எல்ஐசி முகவர் சங்கத்தின் முன்னாள் செயலாளர் அருமைக்கண்ணு கண்டன உரை நிகழ்த்தினார்.
இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் முன்னணி முகவர்கள் உள்ளிட்ட 30-க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு முழக்கங்கள் எழுப்பினர். ஆர்ப்பாட்டத்தில், கலந்து கொண்டவர்கள் முகவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பழைய கமிஷன் முறையை மீண்டும் அமல்படுத்த வேண்டும் என்றும் அனைத்து முகவர்களுக்கும் மெடி க்ளைம் , குழு காப்பீட்டு உள்ளிட்டவற்றை உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி முழக்கங்கள் எழுப்பினர்.
இதே போல் தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலும், எல்ஐசி அலுவலக வாயில்கள் முகவர்கள் இதே கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். சேலம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் திரளாக முகவர்கள் கலந்து கொண்டு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினர்.