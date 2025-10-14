ETV Bharat / Videos

ஜி.டி.நாயுடு மேம்பாலம்... மாமன்ற கூட்டத்தில் வாக்குவாதம்! - KOVAI CORP COUNCIL MEETING

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 14, 2025 at 9:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கோயம்புத்தூர்: ஜி.டி நாயுடு மேம்பாலம் அமைய முன்னாள் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி தான் காரணம் என்று கோவை மாநகராட்சி மாமன்ற கூட்டத்தில் அதிமுக மாமன்ற குழு தலைவர் பிரபாகரன் பேச வாக்குவாதம் எழுந்தது. 

கோவையில் மாநகராட்சி மாமன்ற சாதாரன கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. மேயர் ரங்கநாயகி தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. அதில் அண்மையில் கோவை அவிநாசி சாலையில் ஜி.டி நாயுடு மேம்பாலம் திறக்கப்பட்டது. இந்த மேம்பாலம் திறக்கப்பட்டதிற்காக சிறப்பு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு நன்றி தெரிவித்து தீர்மானம் வாசிக்கப்பட்ட போது, அதிமுக மாமன்ற உறுப்பினர் பிரபாகரன் இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் முன்னாள் அமைச்சர் வேலுமணி ஆகியோருக்கு நன்றி தெரிவிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினார்.

அப்போது திமுக உறுப்பினர்கள் ஒரு சேர ஒன்றிணைந்து அதிமுக மாமன்ற உறுப்பினர் பிரபாகரனிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடப்ட்டனர். இதனால் சிறிது நேரம் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது. பின்னர் நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தை எதிர்த்து அதிமுக உறுப்பினர்கள் பிரபாகரன் மற்றும் ரமேஷ் ஆகியோர் கோஷமிட்டபடி வெளிநடப்பு செய்தனர். 

கோயம்புத்தூர்: ஜி.டி நாயுடு மேம்பாலம் அமைய முன்னாள் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி தான் காரணம் என்று கோவை மாநகராட்சி மாமன்ற கூட்டத்தில் அதிமுக மாமன்ற குழு தலைவர் பிரபாகரன் பேச வாக்குவாதம் எழுந்தது. 

கோவையில் மாநகராட்சி மாமன்ற சாதாரன கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. மேயர் ரங்கநாயகி தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. அதில் அண்மையில் கோவை அவிநாசி சாலையில் ஜி.டி நாயுடு மேம்பாலம் திறக்கப்பட்டது. இந்த மேம்பாலம் திறக்கப்பட்டதிற்காக சிறப்பு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு நன்றி தெரிவித்து தீர்மானம் வாசிக்கப்பட்ட போது, அதிமுக மாமன்ற உறுப்பினர் பிரபாகரன் இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் முன்னாள் அமைச்சர் வேலுமணி ஆகியோருக்கு நன்றி தெரிவிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினார்.

அப்போது திமுக உறுப்பினர்கள் ஒரு சேர ஒன்றிணைந்து அதிமுக மாமன்ற உறுப்பினர் பிரபாகரனிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடப்ட்டனர். இதனால் சிறிது நேரம் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது. பின்னர் நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தை எதிர்த்து அதிமுக உறுப்பினர்கள் பிரபாகரன் மற்றும் ரமேஷ் ஆகியோர் கோஷமிட்டபடி வெளிநடப்பு செய்தனர். 

For All Latest Updates

TAGGED:

CORPORATION MEETING
KOVAI CORPORATION MEETING
ஜி டி நாயுடு மேம்பாலம்
KOVAI CORP COUNCIL MEETING

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

வேலூரில் வீடுகளுக்குள் புகுந்த ஏரி நீர்

வேலூரில் வீடுகளுக்குள் புகுந்த ஏரி நீர்: பொதுமக்கள் அவதி!

October 14, 2025 at 5:14 PM IST
குப்பையில் கொட்டப்பட்ட தக்காளி

என்னது கிலோ 10 ரூபாயா? தக்காளியை குப்பையில் கொட்டி சென்ற விவசாயிகள்!

October 14, 2025 at 4:41 PM IST
சோத்துப்பாறை அணை

சோத்துப்பாறை அணை நீர்மட்டம் ஒரே நாளில் 10 அடி உயர்வு! விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி!

October 14, 2025 at 4:30 PM IST
சுருளி மற்றும் கும்பக்கரை அருவியில் சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்க தடை

கனமழையால் சுருளி மற்றும் கும்பக்கரை அருவிகளில் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க தடை!

October 14, 2025 at 2:36 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.