ஜி.டி.நாயுடு மேம்பாலம்... மாமன்ற கூட்டத்தில் வாக்குவாதம்! - KOVAI CORP COUNCIL MEETING
Published : October 14, 2025 at 9:01 PM IST
கோயம்புத்தூர்: ஜி.டி நாயுடு மேம்பாலம் அமைய முன்னாள் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி தான் காரணம் என்று கோவை மாநகராட்சி மாமன்ற கூட்டத்தில் அதிமுக மாமன்ற குழு தலைவர் பிரபாகரன் பேச வாக்குவாதம் எழுந்தது.
கோவையில் மாநகராட்சி மாமன்ற சாதாரன கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. மேயர் ரங்கநாயகி தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. அதில் அண்மையில் கோவை அவிநாசி சாலையில் ஜி.டி நாயுடு மேம்பாலம் திறக்கப்பட்டது. இந்த மேம்பாலம் திறக்கப்பட்டதிற்காக சிறப்பு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு நன்றி தெரிவித்து தீர்மானம் வாசிக்கப்பட்ட போது, அதிமுக மாமன்ற உறுப்பினர் பிரபாகரன் இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் முன்னாள் அமைச்சர் வேலுமணி ஆகியோருக்கு நன்றி தெரிவிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினார்.
அப்போது திமுக உறுப்பினர்கள் ஒரு சேர ஒன்றிணைந்து அதிமுக மாமன்ற உறுப்பினர் பிரபாகரனிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடப்ட்டனர். இதனால் சிறிது நேரம் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது. பின்னர் நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தை எதிர்த்து அதிமுக உறுப்பினர்கள் பிரபாகரன் மற்றும் ரமேஷ் ஆகியோர் கோஷமிட்டபடி வெளிநடப்பு செய்தனர்.
