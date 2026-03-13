விஜய் சர்ச்சை குறித்த கேள்வி: மௌனமாக கடந்து சென்ற நடிகை த்ரிஷா - ACTRESS TRISHA
Published : March 13, 2026 at 5:19 PM IST
சென்னை: தவெக தலைவர் விஜய் சர்ச்சை குறித்த கேள்விக்கு நடிகை த்ரிஷா பதில் அளிக்காமல் சென்ற வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
ஏர் இந்தியா பயணிகள் விமானத்தில் மும்பை செல்வதற்காக நடிகர் த்ரிஷா இன்று சென்னை விமான நிலையம் வந்தார். அப்போது பத்திரிகையாளர்கள் நடிகர் விஜய் சர்ச்சை குறித்து அவரிடம் கேள்வி எழுப்பியனர். அதற்கு எந்த பதிலும் அளிக்காத த்ரிஷா, மௌனமாக விறுவிறு என நடந்து விமான நிலையத்திற்குள் சென்றார். கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கட்சித் தலைவரும் நடிகருமான விஜயின் மனைவி சங்கீதா செங்கல்பட்டு குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த நிலையில்தான் சமீபத்தில் சென்னை திருவான்மியூர் பகுதியில் நடைபெற்ற திருமண நிகழ்ச்சி ஒன்றில் நடிகர் விஜய்யும் நடிகை த்ரிஷாவும் ஒரே மாதிரியான உடைகளை அணிந்து கொண்டு கலந்து கொண்டது சமூக வலைத்தளத்தில் பெரும் பேசுபொருளாக மாறியது. இந்த நிலையில் தான் மும்பை செல்வதற்காக சென்னை விமான நிலையம் வந்திருந்த நடிகர் த்ரிஷாவிடம் இந்த சர்ச்சை குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பியபோது அவர் மௌனமாக கடந்து சென்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
