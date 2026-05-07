குலதெய்வம் கோயிலில் நடிகர் சூர்யா சாமி தரிசனம் - ACTOR SURIYA VISIT TEMPLE IN KOVAI
Published : May 7, 2026 at 5:42 PM IST
கோயம்புத்தூர்: நடிகர் சூர்யா கோவை அன்னூர் அருகே உள்ள தனது குலதெய்வமான மதுர காளியம்மன் கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்தார்.
கோவை மாவட்டம் அன்னூர் அருகே உள்ள லக்கேபாளையம் கிராமத்தில் பழமையான மதுர காளியம்மன் கோயில் உள்ளது. இந்த கோயில் அண்மையில் புனரமைக்கப்பட்டு கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது.
நடிகர் சிவக்குமார் - சூர்யாவின் குல தெய்வ கோயிலான இங்கு கும்பாபிஷேக நிகழ்ச்சியில் சூர்யாவின் தந்தை சிவக்குமார் மற்றும் கார்த்தி பங்கேற்ற நிலையில் இன்று நடிகர் சூர்யா நேரில் வந்து கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்தார். கோயிலுக்கு வந்த நடிகர் சூர்யாவிற்கு கோயில் நிர்வாகம் தரப்பில் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
அதனைத் தொடர்ந்து கோயிலில் நடைபெற்ற அபிஷேக பூஜையில் கலந்து கொண்டு சூர்யா சாமி தரிசனம் செய்தார். நடிகர் சூர்யா வந்த தகவலை அறிந்த அக்கிராம மக்கள் மற்றும் அவரது உறவினர்கள் கோயிலுக்கு வந்து சூர்யாவுடன் புகைப்படங்கள் எடுத்துக் கொண்டனர்.
இது குறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறுகையில், "எங்கள் ஊரில் உள்ள கோயிலுக்கு நடிகர் சூர்யா வந்தது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்னர் அவரின் தந்தை மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் வந்திருந்தனர். இன்று சூர்யா வந்துள்ளார். இந்த கோயில் அவர்களின் குல தெய்வம் என்பதால் அடிக்கடி வருகின்றனர், அவர்களுக்கு கிராம மக்கள் சிறப்பான வரவேற்பு அளிப்பதாக தெரிவித்தனர்.
