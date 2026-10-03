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ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி கோயிலில் ஆர்.ஜே.பாலாஜி சாமி தரிசனம்

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ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி கோயிலில் ஆர்.ஜே.பாலாஜி சாமி தரிசனம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 3, 2026 at 8:59 PM IST

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ராமநாதபுரம்: நடிகரும், இயக்குநருமான ஆர்.ஜே.பாலாஜி ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி கோயிலில் உள்ள தீர்த்தங்களில் நீராடி, சாமி தரிசனம் செய்தார்.

ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி கோயிலானது காசிக்கு நிகரான புண்ணிய ஸ்தலமாகவும், தீர்த்தம், மூர்த்தி, ஸ்தலம் என்ற மூன்று பெருமைகளையும் கொண்ட கோயிலாகவும் திகழ்கிறது. இதனால் தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி நாடு முழுவதிலும் இருந்து பக்தர்களும், சுற்றுலாப் பயணிகளும் இங்கு சாமி தரிசனம் செய்ய வருகை தருவது வழக்கம். குறிப்பாக, திரைப்பட பிரபலங்கள், அரசியல் தலைவர்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய நபர்களும் தரிசனம் செய்ய வருவார்கள்.

அந்த வகையில், எல்கேஜி, மூக்குத்தி அம்மன், கருப்பு வீட்ல விஷேசம் ஆகிய திரைப்படங்களை இயக்கி நடித்த ஆர்.ஜே. பாலாஜி இன்று (அக்.3) ராமேஸ்வரம் வந்துள்ளார். பின்னர், ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி கோயிலில் உள்ள 22 புனித தீர்த்தங்களில் நீராடிய அவர், அவர் ராமநாதசுவாமி மற்றும் பர்வதவர்த்தினி அம்மனை மனமுருகி தரிசனம் செய்தார். 

மேலும், மக்களோடு மக்களாக அவர் சாமி தரிசனம் செய்ததும், புனித நீரை சக பக்தர்களுக்கு ஊற்றிவிட்ட வீடியோ காட்சிகள் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

ராமநாதபுரம்: நடிகரும், இயக்குநருமான ஆர்.ஜே.பாலாஜி ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி கோயிலில் உள்ள தீர்த்தங்களில் நீராடி, சாமி தரிசனம் செய்தார்.

ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி கோயிலானது காசிக்கு நிகரான புண்ணிய ஸ்தலமாகவும், தீர்த்தம், மூர்த்தி, ஸ்தலம் என்ற மூன்று பெருமைகளையும் கொண்ட கோயிலாகவும் திகழ்கிறது. இதனால் தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி நாடு முழுவதிலும் இருந்து பக்தர்களும், சுற்றுலாப் பயணிகளும் இங்கு சாமி தரிசனம் செய்ய வருகை தருவது வழக்கம். குறிப்பாக, திரைப்பட பிரபலங்கள், அரசியல் தலைவர்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய நபர்களும் தரிசனம் செய்ய வருவார்கள்.

அந்த வகையில், எல்கேஜி, மூக்குத்தி அம்மன், கருப்பு வீட்ல விஷேசம் ஆகிய திரைப்படங்களை இயக்கி நடித்த ஆர்.ஜே. பாலாஜி இன்று (அக்.3) ராமேஸ்வரம் வந்துள்ளார். பின்னர், ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி கோயிலில் உள்ள 22 புனித தீர்த்தங்களில் நீராடிய அவர், அவர் ராமநாதசுவாமி மற்றும் பர்வதவர்த்தினி அம்மனை மனமுருகி தரிசனம் செய்தார். 

மேலும், மக்களோடு மக்களாக அவர் சாமி தரிசனம் செய்ததும், புனித நீரை சக பக்தர்களுக்கு ஊற்றிவிட்ட வீடியோ காட்சிகள் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

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TAGGED:

ஆர்ஜே பாலாஜி
ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி கோவில்
RAMESHWARAM RAMANATHASWAMY TEMPLE
RJ BALAJI
RJ BALAJI DARSHAN AT RAMESHWARAM

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