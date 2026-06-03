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உதகைக்கு திடீரென வந்த நடிகர் ரஜினிகாந்த் - ACTOR RAJINIKANTH ARRIVE IN OOTY

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ரஜினி ஊட்டி விசிட் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 3, 2026 at 5:00 PM IST

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நீலகிரி: நடிகர் ரஜினிகாந்த் மைசூரில் இருந்து உதகைக்கு வருகை தந்ததை கண்டு ரசிகர்கள் உற்சாகமடைந்தனர்.

தமிழகத்தில் நடைபெற்று முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி ஆட்சியை கைப்பற்றியுள்ளது. இந்நிலையில் பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை புதிதாக கட்சி துவங்க உள்ளதாக தகவல் வெளியானது.

அண்ணாமலை தொடங்கவுள்ள கட்சிக்கு நடிகர் ரஜினிகாந்த், இளையராஜா, கங்கை அமரன் ஆகியோர் ஆதரவு தெரிவித்திருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. 

இதனிடையே ரஜினிகாந்த் நேற்று இரவு மைசூரில் இருந்து சுற்றுலா வாகனத்தில் உதகைக்கு வருகை புரிந்தார். உதகையில் உள்ள பாலிவுட் நடிகர் மிதுன் சக்கரவர்த்தியின் விடுதியில் தங்கியிருந்து இன்று காலை மீண்டும் உதகையிலிருந்து மைசூருக்கு சென்றார். 

நடிகர் ரஜினிகாந்த் வருகை புரிந்த செய்தி தெரிந்தவுடன் அவர் தங்கியிருந்த தங்கும் விடுதி முன் ஏராளமான ரசிகர்கள் வருகை புரிந்து தலைவா, தலைவா என்று கோஷமிட்ட நிலையில், காரில் இருந்த படி கையாசைத்தவாறு நடிகர் ரஜினிகாந்த் சென்றார். இது தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது. 

நீலகிரி: நடிகர் ரஜினிகாந்த் மைசூரில் இருந்து உதகைக்கு வருகை தந்ததை கண்டு ரசிகர்கள் உற்சாகமடைந்தனர்.

தமிழகத்தில் நடைபெற்று முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி ஆட்சியை கைப்பற்றியுள்ளது. இந்நிலையில் பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை புதிதாக கட்சி துவங்க உள்ளதாக தகவல் வெளியானது.

அண்ணாமலை தொடங்கவுள்ள கட்சிக்கு நடிகர் ரஜினிகாந்த், இளையராஜா, கங்கை அமரன் ஆகியோர் ஆதரவு தெரிவித்திருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. 

இதனிடையே ரஜினிகாந்த் நேற்று இரவு மைசூரில் இருந்து சுற்றுலா வாகனத்தில் உதகைக்கு வருகை புரிந்தார். உதகையில் உள்ள பாலிவுட் நடிகர் மிதுன் சக்கரவர்த்தியின் விடுதியில் தங்கியிருந்து இன்று காலை மீண்டும் உதகையிலிருந்து மைசூருக்கு சென்றார். 

நடிகர் ரஜினிகாந்த் வருகை புரிந்த செய்தி தெரிந்தவுடன் அவர் தங்கியிருந்த தங்கும் விடுதி முன் ஏராளமான ரசிகர்கள் வருகை புரிந்து தலைவா, தலைவா என்று கோஷமிட்ட நிலையில், காரில் இருந்த படி கையாசைத்தவாறு நடிகர் ரஜினிகாந்த் சென்றார். இது தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது. 

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TAGGED:

பாஜக அண்ணாமலை
BJPS ANNAMALAI
ACTOR RAJINIKANTH ARRIVE IN OOTY
ரஜினி ஊட்டி விசிட்
ACTOR RAJINIKANTH ARRIVE IN OOTY

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ETV Bharat Tamil Nadu Team

Tamil Nadu's geography is as such it shares a coastal border with India’s neighbour Sri Lanka. Its political discourse is unique. ETV Bharat Tamil Nadu has a dedicated bureau in the capital and a batch of journalists covering the rest of the state. It brings you stories which matter to the region and from the state's perspective. Its coverage is not limited to the latest happenings but also will include unique and extraordinary stories from across the country and elsewhere from the globe as well....view details

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