மனைவியின் உயிரை காக்க ‘முதல்வர் விஜய்’ உதவியை நாடும் நடிகர் முத்துக்காளை (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 16, 2026 at 11:00 AM IST

சென்னை: உடல்நிலை சரியில்லாத தனது மனைவிக்கு உதவுமாறு முதலமைச்சர் விஜய்க்கு நகைச்சுவை நடிகர் முத்துகாளை வீடியோ மூலம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

விருதுநகர் மாவட்டத்திலுள்ள ராஜபாளையம் அருகே சங்கப்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் முத்துக்காளை. துவக்கத்தில் இருந்தே வாழ்க்கையில் கடும் சவால்களை சந்தித்து வந்தார். சிறுவயதில் இருந்தே தற்காப்புக் கலைகளில் ஒன்றான கராத்தேவில் மிகுந்த ஈடுபாடு உடையவர். அதில் பிளாக் பெல்ட் வாங்கியுள்ளார். 

பின்னர் ஒரு ஸ்டண்ட் கலைஞராக திரையுலகில் தன் பயணத்தை தொடங்கினார். பிறகு நடிப்பு துறையின் மீது ஆசைப்பட்டு பல்வேறு அவமானங்களை தாண்டி ஒரு சில காட்சிகளில் நடிக்க ஆரம்பித்தார். 'என் புருஷன் குழந்தை மாதிரி' என்ற திரைப்படத்தில் நடிகர் வடிவேலுவுடன் முத்துக்காளை நடித்த ஒரு காட்சி இன்றளவும் அனைவரையும் சிரிக்க வைக்க கூடியது. 

இந்த நிலையில், நடிகர் முத்துக்காளையின் மனைவி மாலதிக்கு (47) மூளையில் ரத்த கசிவு ஏற்பட்டு சென்னை கீழ்பாக்கத்தில் உள்ள கே.எம்.சி அரசு மருத்துவமனையில் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டது.‎‎ அறுவை சிகிச்சையின் பக்க விளைவாக கிருமி நோய் தொற்று நுரையீரலில் பரவி இருப்பதால் கடந்த 17 நாட்களாக சுயநினைவின்றி மூச்சு விட சிரமப்பட்டு வருகிறார்.

இப்படிப்பட்ட இக்கட்டான சூழலில் உதவுவதற்கு உறவினர்கள் யாருமின்றி தன்னுடைய மனைவியை கவனித்து வருவதாகவும், மேலும் உரிய மேல் சிகிச்சை அளிக்க‌ உதவிட வேண்டும் என தமிழக முதல்வர் ‌ஜோசப் விஜய்‌க்கு கோரிக்கையுடன் வீடியோ வெளியிட்டு இருக்கிறார்.‎

தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் உடன் நடிகர் முத்துக்காளை மின்சார கண்ணா, தமிழன், யூத், பகவதி, சுறா போன்ற படங்களில் காமெடி காட்சிகளில் நடித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

