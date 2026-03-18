லாரியும் பேருந்தும் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்து - LORRY AND BUS HEAD ON
Published : March 18, 2026 at 11:20 AM IST
விழுப்புரம்: திண்டிவனம் அருகே லாரி ஓட்டுநர் தூக்க கலக்கத்தில் எதிர் திசையில் வந்த பேருந்து மீது மோதிய விபத்தில் பெண் பயணி உயிரிழந்தார். 35-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர்.
சென்னையில் இருந்து திருவண்ணாமலை நோக்கி அரசு சொகுசு பேருந்து சென்று கொண்டிருந்தது. அந்த பேருந்தை திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஏழுமலை (52) ஓட்டிக் கொண்டு சாரம் அருகே வந்து கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது கரூரில் இருந்து சென்னை நோக்கி வந்த லாரி அதிவேகமாக ஒருவழிப் பாதையில் வந்து அரசு பேருந்து மீது மோதியது. இதில் பேருந்து தலைகீழாக கவிழ்ந்தது.
இந்த விபத்தில் பேருந்தில் பயணம் செய்த தனியார் வங்கி ஊழியர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் முருகம்பாடியை சேர்ந்த சசிகலா (25) என்பவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிர் இழந்தார்.
மேலும் பேருந்தில் பயணம் செய்த அரசு பேருந்து ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துநர் உட்பட 35-க்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் காயங்களுடன் திண்டிவனம் அரசு பொது மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
லாரி ஓட்டுநர் பீகார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த முகமது அஸ்லாம், லாரி மற்றும் பேருந்துகளுக்கு இடையே சிக்கிக் கொண்டார். பின்னர் கிரேன் வரவழைக்கப்பட்டு அவரை போலீசார் மீட்டனர். இந்த விபத்தால் திண்டிவனம்-சென்னை-திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சுமார் 1 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
