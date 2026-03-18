நத்தம் அருகே இரண்டு இருசக்கர வாகனங்கள் மோதி விபத்து - ACCIDENT NEAR NATHAM
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 18, 2026 at 9:00 AM IST
திண்டுக்கல்: நத்தம் அருகே முன்னால் சென்ற இருசக்கர வாகனத்தின் மீது வெகு வேகமாக இளைஞர் ஒருவர் ஓட்டிவந்த இருசக்கர வாகனம் மோதி அந்தரத்தில் பறந்து விழுந்த சிசிடிவி காட்சி வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், சாணார்பட்டி அருகே உள்ள மேட்டுக்கடையை சேர்ந்தவர் பாலதண்டாயுதம். இவரது மகள் கீர்த்திகா(9). இவர் மேட்டுக்கடை அருகில் உள்ள ஒரு தனியார் பள்ளியில் மூன்றாம் வகுப்பு படித்து வருகிறார். இந்நிலையில் நேற்று காலை (16.03.2026) பாலதண்டாயுதம் தனது மகள் கீர்த்திகாவை இருசக்கர வாகனத்தில் பள்ளிக்கு வழக்கம்போல அழைத்துச் சென்றார்.
அவர் சாணார்பட்டி பத்திர பதிவு அலுவலகம் அருகே சாலையை கடந்து பள்ளிக்கு செல்ல முயன்றபோது, பின்னால் வந்த இருசக்கர வாகனம் மோதியதில் இருவரும் சாலையில் தூக்கி வீசப்பட்டனர். இதில் கீர்த்திகாவிற்கு காலில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. பாலதண்டாயுதமும் லேசான காயமடைந்தார். இதனைப் பார்த்த அக்கம்பக்கத்தினர் அவர்களை உடனடியாக மீட்டு சிகிச்சைக்காக திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர்.
பின்னால் வந்த இருசக்கர வாகனத்தை ஓட்டி வந்த மேட்டுக்கடையை சேர்ந்த ஜெயசூர்யா (23) என்பவர் சாலையில் விழுந்து லேசான காயத்துடன் தப்பினார். இந்த விபத்து குறித்து சாணார்பட்டி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். தற்போது விபத்தின் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திண்டுக்கல்: நத்தம் அருகே முன்னால் சென்ற இருசக்கர வாகனத்தின் மீது வெகு வேகமாக இளைஞர் ஒருவர் ஓட்டிவந்த இருசக்கர வாகனம் மோதி அந்தரத்தில் பறந்து விழுந்த சிசிடிவி காட்சி வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், சாணார்பட்டி அருகே உள்ள மேட்டுக்கடையை சேர்ந்தவர் பாலதண்டாயுதம். இவரது மகள் கீர்த்திகா(9). இவர் மேட்டுக்கடை அருகில் உள்ள ஒரு தனியார் பள்ளியில் மூன்றாம் வகுப்பு படித்து வருகிறார். இந்நிலையில் நேற்று காலை (16.03.2026) பாலதண்டாயுதம் தனது மகள் கீர்த்திகாவை இருசக்கர வாகனத்தில் பள்ளிக்கு வழக்கம்போல அழைத்துச் சென்றார்.
அவர் சாணார்பட்டி பத்திர பதிவு அலுவலகம் அருகே சாலையை கடந்து பள்ளிக்கு செல்ல முயன்றபோது, பின்னால் வந்த இருசக்கர வாகனம் மோதியதில் இருவரும் சாலையில் தூக்கி வீசப்பட்டனர். இதில் கீர்த்திகாவிற்கு காலில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. பாலதண்டாயுதமும் லேசான காயமடைந்தார். இதனைப் பார்த்த அக்கம்பக்கத்தினர் அவர்களை உடனடியாக மீட்டு சிகிச்சைக்காக திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர்.
பின்னால் வந்த இருசக்கர வாகனத்தை ஓட்டி வந்த மேட்டுக்கடையை சேர்ந்த ஜெயசூர்யா (23) என்பவர் சாலையில் விழுந்து லேசான காயத்துடன் தப்பினார். இந்த விபத்து குறித்து சாணார்பட்டி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். தற்போது விபத்தின் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.