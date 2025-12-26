ETV Bharat / Videos

தூத்துக்குடி: கிறிஸ்மஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு பாரம்பரிய முறைப்படி முளைப்பாரி ஊர்வலம் நடைபெற்றது. 

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள கடலோர கிராமங்களான சிலுவைப்பட்டி, ராஜபாளையம், தாளமுத்து நகர், வெள்ளப்பட்டி, தருவைகுளம் முதல் வேம்பார் வரை உள்ள கிராமங்களில் இயேசு கிறிஸ்து பிறப்பை வரவேற்கும் வகையில் வீடுகளில் 10 நாட்களுக்கு முன்பே முளைப்பாரிகளை தொட்டிகளில் வைத்து விரதம் இருந்து வருவர். 

பின்னர் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை கொண்டாடப்படும் நாளன்று மாலை அந்தந்த கடலோர கிராமங்களில் இருந்து குழந்தைகள், பெண்கள் என அனைவரும் புத்தாடை அணிந்து பல்வேறு வேண்டுதலுக்காக முளைப்பாரிகளை ஊர்வலமாக எடுத்து வருவதுடன் இளைஞர்கள் பாரம்பரிய பாரம்பரிய கலியல் ஆட்டம் ஆடியபடி கடற்கரையை அடைவர்.

பின்னர், அங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ள பாலன் குடிலில் மற்றும் கடற்கரையில் உள்ள அந்தோணியார் ஆலயத்தில் வழிபடுவதுடன் கடற்கரையில் முளைப்பாரிகளை வைத்து முதலில் இளம்பெண்கள் அதன் பின்பு திருமணமான பெண்கள் என புனித பிலோமின் அம்மாள் அந்தோணியார் பாடல்களை பாடி கும்மி பாட்டு பாடி கடலில் கரைப்பர். 

