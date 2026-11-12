வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க, நீக்க மற்றும் திருத்தம் செய்ய ஒரு மாத அவகாசம்
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Published : November 12, 2026 at 3:17 PM IST
திருப்பூர்: வாக்காளர் பெயர் சேர்ப்பு, நீக்கம், திருத்தம் செய்ய 'ஒரு மாத சிறப்பு சுருக்க முறை திருத்த முகாம்' நடைபெற உள்ளது. இதனை மக்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்தார்.
திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள எட்டு சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான வரைவு வாக்காளர் பட்டியலை, இன்று அங்கீகரிக்கப்பட்ட அனைத்து கட்சியினர் முன்னிலையில், திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் முத்துக்குமரன் வெளியிட்டார்.
மாவட்டத்திலுள்ள 8 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும், 1120 இடங்களில், 2821 வாக்குச்சாவடிகள் உள்ளது. அதேபோல், 8 சட்டமன்ற தொகுதியிலும் 20 லட்சத்து ஆயிரத்து 436 பேர் வாக்காளர்களாக உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்நிகழ்ச்சிக்கு பின்பு செய்தியாளர்களை மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவர், இன்று முதல் அடுத்த மாதம் 11-ம் தேதி வரை சிறப்பு சுருக்கமுறை திருத்த முகாம் நடைபெறும் எனவும், இதனை பயன்படுத்தி வாக்காளர்கள் பட்டியலில் பெயர் சேர்ப்பு, நீக்கம் மற்றும் திருத்தங்கள் இடமாற்றம் செய்ய அனைவரும் விண்ணப்பிக்கலாம் எனவும், மேலும், அந்தந்த வாக்குச்சாவடி மையங்களில் சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் சிறப்பு முகாம்களும் நடத்தப்படும் எனவும் கூறினார்.
மேலும், தொடர்ந்து பேசிய அவர், வாக்காளர்கள் தங்களது முகவரி மற்றும் அடையாள ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பித்து பயனடையலாம் என தெரிவித்ததோடு, அடையாள மற்றும் முகவரி ஆவணங்கள் தொடர்பான அரசியல் கட்சியினர் முன்வைத்த சந்தேகங்களுக்கும் மாவட்ட ஆட்சியர் விளக்கம் அளித்தார்.
திருப்பூர்: வாக்காளர் பெயர் சேர்ப்பு, நீக்கம், திருத்தம் செய்ய 'ஒரு மாத சிறப்பு சுருக்க முறை திருத்த முகாம்' நடைபெற உள்ளது. இதனை மக்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்தார்.
திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள எட்டு சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான வரைவு வாக்காளர் பட்டியலை, இன்று அங்கீகரிக்கப்பட்ட அனைத்து கட்சியினர் முன்னிலையில், திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் முத்துக்குமரன் வெளியிட்டார்.
மாவட்டத்திலுள்ள 8 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும், 1120 இடங்களில், 2821 வாக்குச்சாவடிகள் உள்ளது. அதேபோல், 8 சட்டமன்ற தொகுதியிலும் 20 லட்சத்து ஆயிரத்து 436 பேர் வாக்காளர்களாக உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்நிகழ்ச்சிக்கு பின்பு செய்தியாளர்களை மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவர், இன்று முதல் அடுத்த மாதம் 11-ம் தேதி வரை சிறப்பு சுருக்கமுறை திருத்த முகாம் நடைபெறும் எனவும், இதனை பயன்படுத்தி வாக்காளர்கள் பட்டியலில் பெயர் சேர்ப்பு, நீக்கம் மற்றும் திருத்தங்கள் இடமாற்றம் செய்ய அனைவரும் விண்ணப்பிக்கலாம் எனவும், மேலும், அந்தந்த வாக்குச்சாவடி மையங்களில் சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் சிறப்பு முகாம்களும் நடத்தப்படும் எனவும் கூறினார்.
மேலும், தொடர்ந்து பேசிய அவர், வாக்காளர்கள் தங்களது முகவரி மற்றும் அடையாள ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பித்து பயனடையலாம் என தெரிவித்ததோடு, அடையாள மற்றும் முகவரி ஆவணங்கள் தொடர்பான அரசியல் கட்சியினர் முன்வைத்த சந்தேகங்களுக்கும் மாவட்ட ஆட்சியர் விளக்கம் அளித்தார்.