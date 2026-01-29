ETV Bharat / Videos

தளபதி தொகுதியில் காங்கிரசுக்கு வாக்கு கேட்டு சுவரொட்டிகள் - DMK AND CONGRESS POSTERS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
காங்கிரசுக்கு வாக்கு கேட்டு ஒட்டப்பட்டுள்ள சுவரொட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 29, 2026 at 5:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: திமுக வசமுள்ள மதுரை வடக்கு சட்டமன்ற தொகுதியில் காங்கிரசுக்கு வாக்கு கேட்டு ஒட்டப்பட்டுள்ள சுவரொட்டியால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.  

அண்மையில் நடைபெற்ற திமுக பொதுக் கூட்டம் ஒன்றில் மதுரை வடக்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் கோ. தளபதி கலந்து கொண்டு பேசினார். அப்போது அவர், காங்கிரஸ் கட்சியை கடுமையாக விமர்சனம் செய்தார். காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஜோதிமணி மற்றும் மாணிக்கம் தாகூர் ஆகியோரை விமர்சனம் செய்து பொதுக்கூட்ட மேடையில் அவர் பேசியிருந்தது பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியது. 

இந்நிலையில் திமுக காங்கிரஸ் இடையே விரிசல் ஏற்படும் நிலை உருவானதால், திமுகவின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி, டெல்லியில் ராகுல் காந்தியை சந்தித்தார். இந்த பேச்சுவார்த்தையில் திமுக காங்கிரஸ் இடையே உடன்பாடு எட்டப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியானது. 

இந்த நிலையில், மதுரை வடக்குத் தொகுதியில் காங்கிரஸ் போட்டியிடப் போவது போல் அதன் வேட்பாளருக்கு வாக்கு கேட்டு அந்த கட்சியின் சார்பில் சுவரொட்டிகள் தொகுதி முழுவதும் பரவலாக ஒட்டப்பட்டுள்ளன. இது திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சியினர் இடையே மீண்டும் புகைச்சலை உருவாக்கியுள்ளது.

மதுரை: திமுக வசமுள்ள மதுரை வடக்கு சட்டமன்ற தொகுதியில் காங்கிரசுக்கு வாக்கு கேட்டு ஒட்டப்பட்டுள்ள சுவரொட்டியால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.  

அண்மையில் நடைபெற்ற திமுக பொதுக் கூட்டம் ஒன்றில் மதுரை வடக்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் கோ. தளபதி கலந்து கொண்டு பேசினார். அப்போது அவர், காங்கிரஸ் கட்சியை கடுமையாக விமர்சனம் செய்தார். காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஜோதிமணி மற்றும் மாணிக்கம் தாகூர் ஆகியோரை விமர்சனம் செய்து பொதுக்கூட்ட மேடையில் அவர் பேசியிருந்தது பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியது. 

இந்நிலையில் திமுக காங்கிரஸ் இடையே விரிசல் ஏற்படும் நிலை உருவானதால், திமுகவின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி, டெல்லியில் ராகுல் காந்தியை சந்தித்தார். இந்த பேச்சுவார்த்தையில் திமுக காங்கிரஸ் இடையே உடன்பாடு எட்டப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியானது. 

இந்த நிலையில், மதுரை வடக்குத் தொகுதியில் காங்கிரஸ் போட்டியிடப் போவது போல் அதன் வேட்பாளருக்கு வாக்கு கேட்டு அந்த கட்சியின் சார்பில் சுவரொட்டிகள் தொகுதி முழுவதும் பரவலாக ஒட்டப்பட்டுள்ளன. இது திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சியினர் இடையே மீண்டும் புகைச்சலை உருவாக்கியுள்ளது.

For All Latest Updates

TAGGED:

MDU NORTH ASSEMBLY CONGRESS POSTERS
DMK AND CONGRESS
திமுக காங்கிரஸ்
DMK AND CONGRESS POSTERS
DMK AND CONGRESS POSTERS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

கத்தாரில் நடந்த நடன போட்டி

கத்தார் நடன போட்டியில் பரிசு வென்ற திருவெற்றியூர் மாணவர்கள்

January 29, 2026 at 3:57 PM IST
எரிவாயு சிலிண்டர் திருடிய இளைஞர்

நூதன முறையில் சிலிண்டர் திருட்டு

January 29, 2026 at 12:52 PM IST
அரியலூரில் சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு பேரணி

சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு பேரணி

January 29, 2026 at 12:51 PM IST
அமைச்சர் நாசர் பேச்சு

இந்தியில் வரவேற்ற மாணவர்கள் - அதிருப்தி அடைந்த அமைச்சர் நாசர்

January 28, 2026 at 5:30 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.