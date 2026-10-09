மணப்பாடு அருகே மீன்பிடி வலைகளை சேதப்படுத்திய வணிக கப்பல்
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Published : October 9, 2026 at 5:07 PM IST
தூத்துக்குடி: திருச்செந்தூர் அருகே உள்ள மணப்பாடு கடல் பகுதியில் மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்த போது மீனவர்களின் வலைகளை “ANGEL” என்ற சிறிய வணிகக் கப்பல் சேதப்படுத்தியதாகவும், அதற்கான இழப்பீட்டை பெற்றுத் தரக் கோரியும் மீனவர்கள் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர்.
மணப்பாடு மீனவர் காலனியைச் சேர்ந்த ஜோசப்பின் மகன் லாட்மன். இவர் இன்று அதிகாலை 4 மணியளவில், தனது மகன் ஸ்டெபிலன் ரூபஸ், அரவிந்த் உள்ளிட்ட நான்கு பேருடன் மணப்பாட்டில் இருந்து சுமார் 7.5 நாட்டிக்கல் மைல் தொலைவில் கடலில் மீன்பிடிக்கச் சென்றுள்ளனர்.
அங்கு மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த போது, காலையில் சுமார் 6.50 மணியளவில் தூத்துக்குடி துறைமுகம் நோக்கி சென்ற “ANGEL” என்ற சிறிய வணிகக் கப்பல் மீனவர்கள் படகுக்கு மிக அருகில் சென்றுள்ளது. மீனவர்கள் சத்தமிட்டு எச்சரித்தும் கூட அதை பொருட்படுத்தாமல் அந்த கப்பல் தொடர்ந்து சென்றதால் மீன்பிடி வலைகள் முழுவதுமாக சேதமடைந்தன. இதையடுத்து, அவர்கள் கடல் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர்.
புகாரில், சேதமடைந்த வலையின் மதிப்பு சுமார் ரூ.1,10,000 இருக்கும் என லாட்மன் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், கப்பலின் கேப்டன், உரிமையாளர் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட பொறுப்பாளர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்வதோடு சேதமடைந்த மீன்பிடி வலைகளுக்கு ரூ.1.10 லட்சம் இழப்பீட்டையும் பெற்றுத் தர வேண்டும் என்றும் லாட்மேன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். மேலும் , இச்சம்பவத்தை வீடியோ எடுத்து அதையும் காவல் துறையிடம் ஒப்படைத்துள்ளனர்.
தூத்துக்குடி: திருச்செந்தூர் அருகே உள்ள மணப்பாடு கடல் பகுதியில் மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்த போது மீனவர்களின் வலைகளை “ANGEL” என்ற சிறிய வணிகக் கப்பல் சேதப்படுத்தியதாகவும், அதற்கான இழப்பீட்டை பெற்றுத் தரக் கோரியும் மீனவர்கள் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர்.
மணப்பாடு மீனவர் காலனியைச் சேர்ந்த ஜோசப்பின் மகன் லாட்மன். இவர் இன்று அதிகாலை 4 மணியளவில், தனது மகன் ஸ்டெபிலன் ரூபஸ், அரவிந்த் உள்ளிட்ட நான்கு பேருடன் மணப்பாட்டில் இருந்து சுமார் 7.5 நாட்டிக்கல் மைல் தொலைவில் கடலில் மீன்பிடிக்கச் சென்றுள்ளனர்.
அங்கு மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த போது, காலையில் சுமார் 6.50 மணியளவில் தூத்துக்குடி துறைமுகம் நோக்கி சென்ற “ANGEL” என்ற சிறிய வணிகக் கப்பல் மீனவர்கள் படகுக்கு மிக அருகில் சென்றுள்ளது. மீனவர்கள் சத்தமிட்டு எச்சரித்தும் கூட அதை பொருட்படுத்தாமல் அந்த கப்பல் தொடர்ந்து சென்றதால் மீன்பிடி வலைகள் முழுவதுமாக சேதமடைந்தன. இதையடுத்து, அவர்கள் கடல் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர்.
புகாரில், சேதமடைந்த வலையின் மதிப்பு சுமார் ரூ.1,10,000 இருக்கும் என லாட்மன் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், கப்பலின் கேப்டன், உரிமையாளர் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட பொறுப்பாளர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்வதோடு சேதமடைந்த மீன்பிடி வலைகளுக்கு ரூ.1.10 லட்சம் இழப்பீட்டையும் பெற்றுத் தர வேண்டும் என்றும் லாட்மேன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். மேலும் , இச்சம்பவத்தை வீடியோ எடுத்து அதையும் காவல் துறையிடம் ஒப்படைத்துள்ளனர்.