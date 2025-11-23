ETV Bharat / Videos

வேலூர் அருகே பள்ளத்தில் கவிழ்ந்த லாரி: அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பிய ஓட்டுநர்! - VELLORE LORRY ACCIDENT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 23, 2025 at 8:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

வேலூர்: பேரணாம்பட்டு அருகே லாரி பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளான சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூரிலிருந்து பிளைவுட் கதவுகளை ஏற்றி வந்த லாரி, இன்று வேலூர் மாவட்டம் பேரணாம்பட்டு அருகே வந்து கொண்டிருந்துள்ளது. இந்த லாரியை ஒடுகத்தூர் பகுதியை சேர்ந்த பிரகாஷ் என்பவர் ஓட்டி வந்துள்ளார்.

இந்நிலையில், லாரி தமிழக-ஆந்திர எல்லைப்பகுதியான பத்தலபல்லி மலைப்பாதையின் 2-வது வளைவில் வந்தபோது, எதிர்பாராதவிதமாக தடுப்பின் மீது மோதி பள்ளத்தில் கவிழ்ந்துள்ளது. அதனைக்கண்ட அப்பகுதி மக்கள் உடனடியாக லாரி ஓட்டுநரை மீட்டுள்ளனர். விபத்தில் லாரியின் முன்பக்கம் அப்பளம் போல் நொறுங்கியுள்ளது, பல லட்சம் மதிப்பிலான பிளைவுட் கதவுகள் உடைந்து சேதமடைந்துள்ளது. இருந்தாலும், லாரி ஓட்டுநர் பிரகாஷ் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினார்.

தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த பேரணாம்பட்டு போலீசார், வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர். முதற்கட்ட விசாரணையில், லாரி பெங்களூரிலிருந்து சென்னைக்கு பிளைவுட் ஜன்னல் கதவுகளை ஏற்றிக்கொண்டு வந்தது என தெரியவந்துள்ளது. தொடர்ந்து, லாரியை பள்ளத்திலிருந்து போலீசார் மீட்டனர். இதனால், பேரணாம்பட்டு - வி.கோட்டா சாலையில் சிறிது நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது.

வேலூர்: பேரணாம்பட்டு அருகே லாரி பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளான சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூரிலிருந்து பிளைவுட் கதவுகளை ஏற்றி வந்த லாரி, இன்று வேலூர் மாவட்டம் பேரணாம்பட்டு அருகே வந்து கொண்டிருந்துள்ளது. இந்த லாரியை ஒடுகத்தூர் பகுதியை சேர்ந்த பிரகாஷ் என்பவர் ஓட்டி வந்துள்ளார்.

இந்நிலையில், லாரி தமிழக-ஆந்திர எல்லைப்பகுதியான பத்தலபல்லி மலைப்பாதையின் 2-வது வளைவில் வந்தபோது, எதிர்பாராதவிதமாக தடுப்பின் மீது மோதி பள்ளத்தில் கவிழ்ந்துள்ளது. அதனைக்கண்ட அப்பகுதி மக்கள் உடனடியாக லாரி ஓட்டுநரை மீட்டுள்ளனர். விபத்தில் லாரியின் முன்பக்கம் அப்பளம் போல் நொறுங்கியுள்ளது, பல லட்சம் மதிப்பிலான பிளைவுட் கதவுகள் உடைந்து சேதமடைந்துள்ளது. இருந்தாலும், லாரி ஓட்டுநர் பிரகாஷ் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினார்.

தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த பேரணாம்பட்டு போலீசார், வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர். முதற்கட்ட விசாரணையில், லாரி பெங்களூரிலிருந்து சென்னைக்கு பிளைவுட் ஜன்னல் கதவுகளை ஏற்றிக்கொண்டு வந்தது என தெரியவந்துள்ளது. தொடர்ந்து, லாரியை பள்ளத்திலிருந்து போலீசார் மீட்டனர். இதனால், பேரணாம்பட்டு - வி.கோட்டா சாலையில் சிறிது நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது.

For All Latest Updates

TAGGED:

VELLORE ACCIDENT
லாரி விபத்து
பள்ளத்தில் கவிந்த லாரி
பேரணாம்பட்டு விபத்து
VELLORE LORRY ACCIDENT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

மணிமுத்தாறு அருவி

வெளுத்து வாங்கும் மழை: மணிமுத்தாறு அருவியில் குளிக்க தடை!

November 24, 2025 at 4:12 PM IST
தண்ணீர் தேங்கிய நிலத்தில் இறங்கி அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்த விவசாயிகள்

கனமழை காரணமாக இடுப்பளவு நீரில் மூழ்கிய நெற்பயிர்கள் - விவசாயிகள் வேதனை!

November 24, 2025 at 3:59 PM IST
தஞ்சாவூர் மாவட்ட மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல தடை

கனமழை எதிரொலி: தஞ்சாவூர் மாவட்ட மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல தடை!

November 24, 2025 at 3:37 PM IST
தேசிய குழந்தைகள் தின விழிப்புணர்வு பேரணி

“Walk For Children” தேசிய குழந்தைகள் தின விழிப்புணர்வு பேரணி!

November 24, 2025 at 2:05 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

மிதியடிகளாக மாறும் 'தீட்டு' துணிகள்! தாமிரபரணியை தூய்மைப்படுத்தும் பெண்களின் அசத்தல் முயற்சி!

15 ஆண்டுகளில் 232 யானைகள் உயிரிழப்பு! வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுவது என்ன?

மலேசியா, சிங்கப்பூருக்கு பறக்கும் 'மெகா' நண்டுகள்! கலக்கும் மீனவ இளைஞர்!

ஹாக்கியில் அதிரடி காட்டும் கப்பலூர் அரசு கள்ளர் பள்ளி மாணவிகள்! மைதான வசதி எப்போது கிடைக்கும்?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.