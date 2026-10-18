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பூ லோடு ஏற்றிச் சென்ற லாரி சாலையில் கவிழ்ந்து விபத்து

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ஆம்பூரில் லாரி கவிழ்ந்து விபத்து (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 18, 2026 at 2:14 PM IST

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திருப்பத்தூர்: திருப்பத்தூர் மாவட்டம். ஆம்பூரில் பெங்களூரு - சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலை மேம்பாலத்தின் மீது சென்ற லாரி, எதிர்பாராதவிதமாக ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திலுள்ள, காவேரிப்பட்டினம் அடுத்த குட்டி ரெட்டிசம்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் வேடியப்பன். லாரி ஓட்டுநரான இவர், கிருஷ்ணகிரியிலிருந்து லாரியில், பூ லோடு ஏற்றிக்கொண்டு சென்னைக்கு சென்று கொண்டிருந்தார். திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூரில் உள்ள பெங்களூர் - சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலை மேம்பாலத்தின் மீது, சென்ற போது லாரி, எதிர்பாராதவிதமாக ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது.

இந்த விபத்தில் லாரியை ஓட்டி வந்த வேடியப்பனுக்கு பலத்த உள் காயங்கள் ஏற்பட்டது. உடனடியாக அங்கிருந்த வாகன ஓட்டிகள், அவரை மீட்டு சிகிச்சைக்காக ஆம்பூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். பின்னர், இந்த விபத்து குறித்து, தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த ஆம்பூர் நகர காவல்துறையினர் விபத்துக்குள்ளான லாரியை சாலையில் இருந்து அப்புறப்படுத்தி போக்குவரத்து சீர் செய்தனர்.

அதனை தொடர்ந்து இந்த விபத்து குறித்து, ஆம்பூர் நகர காவல்துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். ஆயுத பூஜையையொட்டி, பூக்களின் விலை அதிகரித்துள்ள நிலையில், விபத்துக்குள்ளான லாரியில் இருந்து சாலையில் கொட்டிய பூக்களை அப்பகுதியை சேர்ந்த பொதுமக்கள் அள்ளிச்சென்றனர்.

திருப்பத்தூர்: திருப்பத்தூர் மாவட்டம். ஆம்பூரில் பெங்களூரு - சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலை மேம்பாலத்தின் மீது சென்ற லாரி, எதிர்பாராதவிதமாக ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திலுள்ள, காவேரிப்பட்டினம் அடுத்த குட்டி ரெட்டிசம்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் வேடியப்பன். லாரி ஓட்டுநரான இவர், கிருஷ்ணகிரியிலிருந்து லாரியில், பூ லோடு ஏற்றிக்கொண்டு சென்னைக்கு சென்று கொண்டிருந்தார். திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூரில் உள்ள பெங்களூர் - சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலை மேம்பாலத்தின் மீது, சென்ற போது லாரி, எதிர்பாராதவிதமாக ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது.

இந்த விபத்தில் லாரியை ஓட்டி வந்த வேடியப்பனுக்கு பலத்த உள் காயங்கள் ஏற்பட்டது. உடனடியாக அங்கிருந்த வாகன ஓட்டிகள், அவரை மீட்டு சிகிச்சைக்காக ஆம்பூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். பின்னர், இந்த விபத்து குறித்து, தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த ஆம்பூர் நகர காவல்துறையினர் விபத்துக்குள்ளான லாரியை சாலையில் இருந்து அப்புறப்படுத்தி போக்குவரத்து சீர் செய்தனர்.

அதனை தொடர்ந்து இந்த விபத்து குறித்து, ஆம்பூர் நகர காவல்துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். ஆயுத பூஜையையொட்டி, பூக்களின் விலை அதிகரித்துள்ள நிலையில், விபத்துக்குள்ளான லாரியில் இருந்து சாலையில் கொட்டிய பூக்களை அப்பகுதியை சேர்ந்த பொதுமக்கள் அள்ளிச்சென்றனர்.

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TAGGED:

லாரி கவிழ்ந்து விபத்து
AMBUR
LORRY ACCIDENT
TIRUPATTUR DISTRICT
ஆம்பூரில் லாரி விபத்து

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